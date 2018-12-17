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"Жестко сорвалась": модель о страшных последствиях экспресс-диеты

Фото: www.globallookpress.com
Проблема быстрого избавления от лишнего веса беспокоит многих россиянок. И не только весной, когда маячит перспектива выхода на люди в купальнике – но и в преддверии зимних праздников, когда красавицам хочется непременно надеть любимое платье. Своим опытом эспресс-похудения поделилась модель plus-size, инстаблогер Юлия Рыбакова. Высказали свои мнения и читатели "Дни.ру".
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За советом обратилась читательница нашего издания. Ей срочно понадобилось сбросить 6 килограммов. Девушка сообщила на форуме "Дней.ру", что она всегда весила 50-52 кг, но вдруг "отъелась" до 56-ти. Она считает, что это для нее много – но никогда не практиковала диеты и ничего о них не знает.

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Лишние килограммы набираются отнюдь не в результате одного приема пищи. Так что ждать моментального от них избавления не стоит. Но, приложив определенные усилия и запасшись терпением, вполне реально достичь желаемого результата, рассказала "Дням.ру" известная модель, инстаблогер Юлия Рыбакова.

"Я недавно на спор скинула 10 кг за месяц. И не ела совсем, и до обмороков себя доводила ради того, чтобы выиграть. А в итоге уже 6 кг прилетело обратно. После этого сорвалась жестко на отдыхе в Абу-Даби. Летали на "Формулу-1", в нашем отеле было все включено. После месяца голодовок и отказа во всем срыв был неизбежен", – рассказала Юлия.

Известная модель советует сбрасывать вес постепенно. Помогают спорт, правильное питание и процедуры, подобранные специалистами. "Быстрых результатов не ждите, вы же не за один прием пищи набрали 6кг", – заключила Рыбакова.

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Публикация от Model Plus Size (@yulia_rybakova_)

Читатели нашего издания в целом с советом эксперта согласны. Некоторые даже считают, что беспокоиться не о чем. "Да нормальный вес...особенно если учесть, что стабильно 50-52", "Раз сейчас 56 резко стало, на это могут быть определенные гормональные причины, тут не в лишнем жире дело, встаньте на весы через недельку и посмотрите, изменится ли ситуация", – пишут на форуме комментаторы (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

Кто-то советует девушке бегать по утрам, другие утверждают, что рано утром и поздно вечером бег вреден. А в общем вывод один: очень быстро похудеть не получится. Нужно время и терпение. И лучше, конечно, все делать по рекомендации врача.

Автор: Андрей Евлампиев17 декабря 2018, 20:48

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