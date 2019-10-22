7 лучших книг на реальных событиях

Мы любим писателей за их воображение и способность создавать особенные вселенные и миры, но иногда сама жизнь подкидывает такие сюжеты, что их не может превзойти даже самая изощренная фантазия.

Редакция "Дни.ру" совместно с сервисом электронных и аудиокниг ЛитРес, выбрала книги, начало которым положили непридуманные истории.

"Похороните меня за плинтусом", Павел Санаев

"Похороните меня за плинтусом" – автобиографическая повесть Павла Санаева, написанная в 1994 году. В основу произведения легла его история из детства, когда он девять лет (с двух до одиннадцати) прожил в семье его деда и бабушки. Повесть Санаев посвятил своему отчиму Ролану Быкову.

Книга о мальчике и его бабушке перевернула тему взросления с ног на голову и превратила идею счастливого детства в злую пародию. Жестокая "любовь" к внуку произрастает из желания иметь послушную и безответную живую куклу, которую можно опекать, лечить и наказывать. Эта "самоотверженная" забота бабушки помогает ей ощущать собственную значимость и острее упиваться собственным "страданием".

Но главный герой плохо поддается этой обработке сознания и пытается вырваться из-под пресса домашней тирании.

"Таинственная история Билли Миллигана", Дэниел Киз

Книга Даниэла Киза "Таинственная история Билли Миллигана" – это бесспорно потрясающее, проникновенное литературное произведение.

Примечательно, что эта история биографическая, Миллиган – реальный человек. Это молодой парень, которому поставили диагноз множественной личности. В его сознании существовали попеременно 24 совершенно несхожих человека, различного пола, возраста, даже разной национальной принадлежности.

Каково очнуться в тюрьме, не понимая, за какое преступление тебя посадили, а когда слышишь обвинения, то осознаешь, что не помнишь таких событий в своей жизни? Тебе кажется, что это был не ты… Каково очнуться и понять, что ты не помнишь семь последних лет жизни?

"Список Шиндлера", Томас Кенилли

Действие романа основано на реальных событиях, происходивших в оккупированной Польше во время Второй мировой войны. Немецкий промышленник Оскар Шиндлер в одиночку спас от смерти в газовых камерах больше людей, чем кто-либо за всю историю войны. Но эта книга не о войне, а о личности, нашедшей в себе мужество противостоять бесчеловечному государственному аппарату насилия.

Книга Список Шиндлера Томаса Кеннели была напечатана еще в 1982 году и только через одиннадцать лет после экранизации Стивеном Спилбергом стала популярна.

"Зодиак. Непойманный убийца", Роберт Грейсмит

Наверняка многие слышали о серийном убийце, прославившемся под именем "Зодиак". В частности, из-за того, что личность его не раскрыта и по сей день. Часто можно услышать мнение что все это благодаря его гениальности, но так ли это?

Сама книга является документальным рассказом Роберта Грейсмита – карикатуристом, человеком, который просто одержимо увлекся разгадкой тайны Зодиака в годы, когда тот действовал. И эта одержимость служит книге на пользу — заинтересованность автора в деле передается читателю и захватывает его с той же силой. Книга держит в напряжении до последней страницы, ведь автор действительно посещал места преступлений, общался с жертвами и, в конце концов, сталкивался с главным подозреваемым по делу…

"Американская трагедия", Теодор Драйзер

Сюжет основан на случае убийства в 1906 году Честером Джилеттом своей девушки Грейс Браун.



Главный герой – мужчина, "средний молодой американец с типично американским взглядом на жизнь". Он жаждет любой ценой утвердиться в высшем обществе. Ради романа с богатой наследницей он решает поставить точку в отношениях со своей девушкой, простой работницей фабрики, одним роковым ударом… Так на наших глазах начинает разворачиваться "Американская трагедия" – исключительная по силе и размаху история любви и предательства, убийства и раскаяния, иллюзий и их крушения.

"Прерванная жизнь", Сюзанна Кейсен



"Меня часто спрашивают: а как ты туда попала? На самом деле людям хочется знать, насколько велики их шансы тоже тут оказаться. У меня нет ответа на этот незаданный вопрос. Одно скажу: попасть сюда несложно".

"Прерванная жизнь" Сюзанны Кейсен стала культовой книгой своего времени. Воспоминания бывшей пациентки психиатрической больницы клиники – блестящее изображение "параллельной вселенной" на фоне постоянно меняющегося мира конца 1960-х годов. Это проницательное и достоверное свидетельство, которое позволяет взглянуть с иной стороны на здравомыслие и безумие, на психическое расстройство и его причины.

"Белое на черном", Рубен Давид Гонсалес Гальего

Рубен Давид Гонсалес Гальего, русский писатель, внук генерального секретаря Коммунистической партии Испании.

На опыте своей жизни в советской России, большая часть которой прошла в интернатах для детей-инвалидов, он в полной мере ощутил значение слов "коммунистическая мораль". Об этом опыте автор написал свой блистательный автобиографический роман в рассказах "Белое на черном", ставший сенсацией уже в журнальной публикации и впоследствии получивший премию "Русский Букер" как лучший роман года.

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