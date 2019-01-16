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Lifestyle

Как мать программирует будущее своих детей

Фото: www.globallookpress.com
Алена Полынь

Алена Полынь блогер

 Ведьма, экстрасенс, травница, таролог, маг, ведающая мать, автор обучающих книг по магии.
Все слова, которые, мы, родители, произносим своим детям, воспринимаются ими как "безусловная" правда. Именно поэтому взрослые должны тщательно следить за каждым произнесенным словом, ведь это может как помочь ребенку в дальнейшем, так и навредить ему. 
прочитано 446 раз

Своим поведением мать программирует дальнейшую судьбу своего чада. И, зачастую, вместо того, чтобы развивать в своих детях их умственные способности, их фантазию, желание иметь и высказывать собственное мнение, матери "убивают" в них способность самостоятельно мыслить и принимать решения.

Разберем типичные ошибки:    

  •  "Не страдай ерундой, а иди уроки учи". Перевожу: "Твои мысли ничего не стоят, иди учи то, что придумали другие".
  •  "Не сочиняй!" Перевожу: "Будь как все, забудь о своих идеях, творчестве".
  •  "Не будь жадным, поделись игрушкой". Перевожу: "Твоего ничего нет, все вещи и игрушки общие. Ты обязан делиться".
  • "Не балуйся, не выделяйся, будь нормальным человеком!" Перевожу: "Ты такой же как все, не выделяйся, повторяй за другими".
  •  "Твое мнение никого не волнует, или тебя не спрашивают". Перевожу: "Ты не можешь знать ничего важного, помалкивай лучше".

Это несколько самых популярных фраз, которые мамы практически каждый день произносят своим детям. Они с малых лет губят в детях желание развиваться, думать, желание высказывать свое мнение и быть услышанным. Если часто говорить ребенку, что он что-то не умеет, малыш будет в это верить и никогда ничего не добьется. Если же наоборот говорить ребенку о его талантах, то по жизни у него не будет сомнений, что любое дело по плечу. 

Фото: www.globallookpress.com

"Программированием" нужно заниматься с самого раннего детства, когда ребенок еще не умеет говорить. Кстати, этим занимались мамы еще в давние времена, когда пели колыбельные песни. Современные мамы редко это делают, не понимая, насколько важен данный этап в начале развития малыша.

Хоть иногда пойте своим малышам колыбельные, благословляйте ребенка. Только к выбору колыбельных отнеситесь серьезно: никаких песен про "Серых волчков, которые могут утащить вашего ребенка". Только позитивные тексты, благодаря которым ребенок будет чувствовать себя спокойным и счастливым. И такую колыбельную можно придумать самостоятельно.                                               

Хорошая мама не только выслушивает и поддерживает мечты своего ребенка, но и рассказывает о том, как их лучше осуществить, направляет. Недосягаемого в этом мире нет, есть "не желаемое". Мама должна научить ребенка мечтать, а с 7 лет уже помогать ставить цели и достигать их. Поддерживайте и одобряйте мечты своих детей,  рассказывайте о собственных победах, приводите в пример известных людей, сумевших достичь чего-то невероятного. Правильно выбранные ориентиры – это уже огромный шаг.

Научите ребенка верить в себя, никогда не сдаваться, искать и видеть пути решения любой проблемы. А еще лучше – подкрепите своим собственным примером никогда не падать духом и не опускать руки. Они должны прояснить для себя главное: даже если случается неприятность, всегда есть вариант решения проблемы. 

16 января 2019, 13:06

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