Как мать программирует будущее своих детей
Своим поведением мать программирует дальнейшую судьбу своего чада. И, зачастую, вместо того, чтобы развивать в своих детях их умственные способности, их фантазию, желание иметь и высказывать собственное мнение, матери "убивают" в них способность самостоятельно мыслить и принимать решения.
Разберем типичные ошибки:
Это несколько самых популярных фраз, которые мамы практически каждый день произносят своим детям. Они с малых лет губят в детях желание развиваться, думать, желание высказывать свое мнение и быть услышанным. Если часто говорить ребенку, что он что-то не умеет, малыш будет в это верить и никогда ничего не добьется. Если же наоборот говорить ребенку о его талантах, то по жизни у него не будет сомнений, что любое дело по плечу.
"Программированием" нужно заниматься с самого раннего детства, когда ребенок еще не умеет говорить. Кстати, этим занимались мамы еще в давние времена, когда пели колыбельные песни. Современные мамы редко это делают, не понимая, насколько важен данный этап в начале развития малыша.
Хоть иногда пойте своим малышам колыбельные, благословляйте ребенка. Только к выбору колыбельных отнеситесь серьезно: никаких песен про "Серых волчков, которые могут утащить вашего ребенка". Только позитивные тексты, благодаря которым ребенок будет чувствовать себя спокойным и счастливым. И такую колыбельную можно придумать самостоятельно.
Хорошая мама не только выслушивает и поддерживает мечты своего ребенка, но и рассказывает о том, как их лучше осуществить, направляет. Недосягаемого в этом мире нет, есть "не желаемое". Мама должна научить ребенка мечтать, а с 7 лет уже помогать ставить цели и достигать их. Поддерживайте и одобряйте мечты своих детей, рассказывайте о собственных победах, приводите в пример известных людей, сумевших достичь чего-то невероятного. Правильно выбранные ориентиры – это уже огромный шаг.
Научите ребенка верить в себя, никогда не сдаваться, искать и видеть пути решения любой проблемы. А еще лучше – подкрепите своим собственным примером никогда не падать духом и не опускать руки. Они должны прояснить для себя главное: даже если случается неприятность, всегда есть вариант решения проблемы.
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