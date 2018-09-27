Красавице-жене пришлось отдуваться за смешного Порошенко
Пользователи Сети продолжают высмеивать снимок. Особенно много тумаков достается украинскому лидеру, который оделся в точности как Дональд Трамп. Его даже сравнили с охранником президента США.
Досталось и Трампу за плохо сидящие брюки. В соцсетях уже появилось множество фотожаб на эту тему.
А вот про первых леди двух стран этого не скажешь. Ни Меланье, ни Марине вкуса не занимать. Обе были одеты в стильные черные платья, которые подчеркивали их хорошие фигуры.
Марина Порошенко, даже не будучи первой леди Украины, всегда выглядела на светских мероприятиях аристократичной красавицей. Вот и теперь она не ударила лицом в грязь. Ей пришлось буквально отдуваться за супруга в смысле гардероба. Черное элегантное платье жены президента Украины дополнили туфли-лодочки.
Коли навіть дрескод символізує єдність позицій стратегічних партнерів pic.twitter.com/1SfcwRAAYW— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 26 сентября 2018 г.
Напомним, в прошлом году Марина Порошенко выбрала для мероприятий в рамках 72-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке платье от украинского дизайнера Oksana Polonets. Нежно-розовый наряд со старинными орнаментами также вызвал обсуждение в Сети.
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