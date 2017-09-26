"Колхозница на "Поле чудес": соцсети о видео Марины Порошенко

Украинские пользователи соцсетей осмеяли видеоролик, в котором Марина Порошенко поздравила своего супруга с днем рождения. Первую леди сравнили с колхозницей, попавшей на передачу "Поле чудес". Зрители признаются, что подобного не видели даже во времена советского "застоя".

"Гребаный совковый стыд. Мои поздравления, недогетьман" – это один из самых мягких комментариев, появившийся под постом "Фонда Порошенко" в Facebook. Пользователь Людмила Романчук пожелала украинскому президенту в день его рождения "снов с погибшими солдатами".

Супруга главы государства Марина Порошенко снялась в ролике, оформленном как "экстренный выпуск новостей". Она заявила, что ее муж первым из украинских лидеров решился на реформы и "открыл для украинцев европейские страны". К славословиям в адрес Порошенко подключились и его дети.

Некоторым комментаторам показалось, что они попали в Северную Корею, где "женщина с телеэкрана рассказывает о прекрасном вожде". Другим почудилось, что с очередной предвыборной речью выступила Юлия Тимошенко. Третьи, как, к примеру, блогер Макс Бужанский, испытали от просмотра видео настоящую боль.

"Я искренне надеюсь, что всех участников и создателей этого шокирующего видео заставили сниматься под угрозой чего то ужасного. Иначе все еще ужасней... Я всегда ссылаюсь на Леонида Ильича Брежнева, как на пример для сравнения. Но такой дури и он в жизни не видел, уж не говоря о том, что времена чуть более поздние и успехи у него были явно слегка ярче", - написал Бужанский.

По словам комментатора, это даже не культ личности. Больше всего Марина Порошенко напомнила ему колхозницу, попавшую на программу "Поле чудес" и, пользуясь случаем, передающую привет односельчанам. "Особенно порадовал авторский ход – экстренная новость. Ну так тонко, дятлы падают с веток от зависти", – отметил блогер. По его мнению, "такого махрового совка не удалось бы достичь, даже если взгромоздить всех поваленных Лениных одного на другого".

Большая часть постов под видео содержит не очень приятные пожелания в адрес именинника – в основном президенту рекомендуют пожить жизнью рядового украинца. Привести их дословно Dni.Ru не имеют возможности: от переизбытка эмоций пользователи переходят на ненормативную лексику. Кроме, может, одного – в котором комментатор вспомнил, что день рождения Порошенко совпал со Всемирным днем контрацепции.