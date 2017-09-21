Пожилая Макрон затмила красотой жену Порошенко

20 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча Брижит Макрон и Марины Порошенко. Первая леди Франции в наряде от известного модного дома была, как всегда, великолепна. А жена Петра Порошенко явно проигрывала рядом с ней.

О переговорах Макрон и Порошенко сообщила у себя на странице в Facebook помощница украинской первой леди Наталия Бутенко-Беба. Она рассказала, что Марина и Брижит обсудили развитие украинского инклюзивного образования, решив работать вместе в этом направлении.

Стоит отметить, что на встрече 64-летняя супруга президента Франции, как всегда, продемонстрировала неизменное чувство стиля. Брижит была одета в элегантный черный костюм от люксового бренда Louis Vuitton, сообщает издание "Новое время".

Марина Порошенко выбрала для встречи персиковое платье от украинского дизайнера Оксаны Полонец и явно прогадала. Наряд, щедро украшенный вышивкой в национальном стиле, выглядел на 55-летней первой леди Украины простовато и дешево. Остается надеяться, что совместное сотрудничество с Макрон пойдет на пользу не только инклюзивному образованию, но и стилю Порошенко.

Ранее специалисты составили рейтинг самых стильно одетых знаменитостей. Возглавили его Барак и Мишель Обама. По мнению экспертов, они лучше всех одевались в 2017 году. Также в список попала жена президента Франции Брижит Макрон, наряды которой неизменно впечатляют журналистов. А вот Меланья Трамп в своих нарочито-сексуальных платьях даже не попала в топ.