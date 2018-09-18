Распутиной отрезали нос и увеличили грудь

Рассматривая фотографии Маши Распутиной, ни у кого не возникнет сомнений, что певица прибегла к множествам пластических вмешательств. По просьбе Dni.Ru пластический хирург раскрыл все операции певицы.

"Однозначно была маммопластика, так как объем ее груди увеличился очень сильно, – начал анализ по фотографии кандидат медицинских наук, пластический хирург Юрий Диков. – Произошли заметные изменения и с носом Марии. Видно, что была коррекция горбинки, уменьшение кончика носа, коррекция носогубного угла, нос у певицы стал более "вздернутым".



Значительно увеличился объем губ. По мнению эксперта, такой результат был достигнут с помощью филлеров. "Скулы Марии тоже стали более выраженными. Такого эффекта можно добиться с помощью установки имплантов или введения филлеров. Кроме того, можно предположить, что была проведена операция по удалению комков Биша, жирового тела щеки. Обычно эту процедуру проводят, чтобы достигнуть эффекта "запавших" щек. Данная операция совсем несложная: комки Биша не выполняют никаких функций, поэтому их удаление не наносит вреда", – сказал он.

Хирург так же предположил, что была сделана подтяжка овала лица. "Об этом говорят хорошо очерченная линия нижней челюсти, "вздернутые" хвосты бровей, отсутствие брылей (отвисших щек) и отсутствие провисания подбородка. Такой результат мог быть достигнут с помощью хирургического вмешательства, филлерами или с помощью нитей", – пояснил Диков.

Конечно же, все эти операции и косметические манипуляции делаются для борьбы с возрастными изменениями. "Если говорить в общем, то у Марии гипертрофированные объемы скул, губ и подбородка. Назвать их естественными нельзя. Но нужно понимать, что Маша Распутина – яркая, эпатажная певица, поэтому подчеркнула свою артистическую внешность таким способом. Да, это не очень естественно, но в данном случае особенности внешности лишь подчеркивают образ Марии. Все операции и процедуры были сделаны в рамках эстетического восприятия", – добавил он.