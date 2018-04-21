Кудрявцеву перекосило от откровений Распутиной

Очередным гостем программы Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" стала Маша Распутина. Певица откровенно рассказал о своей жизни.

В эфире телеканала НТВ Распутина призналась, что ее брат Николай отсидел почти 10 лет за убийство сына сожительницы. Однако певица уверена, что ее родственника оклеветала бывшая возлюбленная.

"Она его обвинила. Я всегда ему помогала, и потом, когда ему дали 10 лет строгого режима, я ездила в эту зону, просила, чтобы его перевели. Его там чуть не убили. Пришли какие-то человек 20–30 его убивать. Он фактически был при смерти, работало только сердце, в коме был несколько недель", – заявила певица.

По словам артистки, в какой-то момент начальник зоны посоветовал ей приложить все силы для того, чтобы перевести брата в другую колонию. Распутина в отчаянии бросилась за советом к коллегам. Многие рекомендовали певице рассказать свою историю Иосифу Кобзону.

"Мне сказали к нему обратиться, сказали: "Он поможет тебе". Кобзон всем помогает. Мы вместе на концерте выступали, я подошла к нему, так и так. "Ну вот, значит, послезавтра будет концерт, приезжай, я тебя подведу к одному человеку, и ты ему при мне все это скажешь, всю ситуацию", – вспоминает артистка.

И уже на следующий день брата Марии перевели в колонию поселение рядом с Москвой. Через несколько лет родственника Распутиной оправдали. Он тоже пришел в студию "Секрета на миллион" и рассказал свою историю.

Сейчас Николай живет спокойной жизнью, работает в госучреждении. Он остался благодарен сестре, которая несмотря ни на что поддерживала его. Более того, родственник звезды рад, что Мария ни на секунду не усомнилась в его честности.

От жуткого рассказал певицы и ее брата ведущая шоу буквально изменилась в лице. Лера Кудрявцева сочувственно кивала Маше Распутиной, понимая ее боль за родного человека.