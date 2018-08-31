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Lifestyle

Как мы сами портим себе жизнь

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
Анна Сухова

Анна Сухова блогер

 Основатель Клуба "Психология счастья" и автор проекта "Твой психолог", эксперт на телевидении ("Пусть говорят", "Прямой эфир", "Дом-2"), автор статей в печатных СМИ и ведущая радиопрограмм.
Жизненные установки – это наш опыт, который накапливается годами. Мы многое в своей жизни делаем автоматически, опираясь на них. Убеждения закладываются в нас с детства. А с течением жизни они добавляются, формируя устойчивый жизненный сценарий. 
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Наши желания – это наши потребности, то чего мы хотим. Но не факт, что все реализуется в нашей жизни. Ведь хотим мы исходя из более поздних жизненных убеждений, приобретенных во взрослом возрасте. А вот наши жизненные ранние детские установки (убеждения) – это то, что формирует нашу реальную жизнь. Опираясь на них, мы совершаем поступки, эмоционально реагируем и строим жизненные патеров (шаблоны) поведения. 

Все хорошо, если жизненные установки положительные и мотивируют нас на новые свершения. Например, "Я все могу, если захочу по-настоящему", или "Добро побеждает зло!", или "Я всегда получаю то, что я хочу" и так далее. Опираясь бессознательно на них, мы создаем свою реальность, движемся по жизни уверенно и четко. В противовес бывают установки негативные, которые портят всю вашу картину мира. 

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker

Такие убеждения, как "Я никто", "Мне всегда все тяжело дается", "Нормальных мужчин/женщин нет", "Денег вечно не хватает", создают в вашей жизни дискомфортную психологическую картину. Вы можете много делать, внушать себе, желать, но все будет даваться с трудом или не даваться в принципе. Отношения будут рассыпаться, как карточные домики, относится к вам будут неуважительно, работа будет та, которая не нравится и денег будет катастрофически не хватать. Чтобы выйти из этого порочного круга, вам нужно потратить время и сделать усилие над собой.

Программа работы с негативными убеждениями рассчитана на три недели. Итак.

1 неделя. Начните уборку со внешнего уровня. Разберите все по углам и по шкафам. Дома, на работе и даже в машине. Выбрасывайте без сожаления весь хлам и мусор, который копился годами и десятилетиями. Освободите свою жизнь от старых негативных воспоминаний, в виде предметов и мелочей, которые вам не нужны и вы ими не пользуйтесь. Для новой и счастливой жизни понадобится пространство. 

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker

2 неделя. Заведите тетрадь. Записывайте все свои страхи, убеждения, негативные мысли, связанные с вашей жизнью. Пишите первое, что приходит вам в голову в течение всей недели. Пусть тетрадь будет под рукой, чтобы произвести полную чистку своей головы. 

3 неделя. Проанализируйте свой жизненный сценарий по всем значимым аспектам: отношения, деньги, самореализация, отношения с детьми, родителями и так далее. Соберите информацию, спросите у родителей, братьев/сестер, старших родственников, какие убеждения негативные у них и чему они вас учили в детстве. Вы удивитесь, сколько всего есть в вашей жизни негативных убеждений, которые совсем не ваши, а вы живете и опираетесь на них, бессознательно. 

Утилизируйте любым способом свою тетрадь с записями негативных убеждений. Пусть это будет лично ваш способ "расставания" с ними навсегда. Психологически такая поэтапная внутренняя работа избавит вас от негатива и ненужных убеждений. Посмотрите на людей, чья жизнь вам очень нравится, какие убеждения у них. Напишите сценарий одного дня той жизни, которую вам очень бы хотелось, какие установки у вас есть там и постепенно двигайтесь, опираясь на положительные убеждения при любых обстоятельствах.

31 августа 2018, 14:45

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