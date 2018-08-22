Как узнать характер своих коллег

Расхожая фраза "Только бизнес – ничего личного" остается несбыточной мечтой для любой корпоративной культуры. А возможно ли построить бизнес, исключив все личное из рабочего процесса?

Уверена, вы ответите "нет" – и будете абсолютно правы. Пока в компаниях будут трудиться не роботы, а живые люди – "личное" будет переплетаться с работой. И будут возникать ситуации, когда неадекватное поведение работника может вызвать непонимание и беспомощность у руководителей.

Коллеги и начальство иногда просто не знают, как бороться с равнодушием, слезами, капризами и обидами сотрудников компании. Для того, чтобы не только найти выход из сложившейся ситуации, но и постараться не попасть в нее в будущем, я помогу вам разобраться с такими психологическими аспектами в жизни человека, как эмоциональные травмы и защитные маски. Они во многом определяют тип личности человека, его привычные способы выстраивать взаимоотношения на работе и типичные реакции на неприятные ситуации.

Вы никогда не задумывались, почему, несмотря на бесконечное количество выборов в жизни и изобильность вселенной, человек часто выбирает болеть, страдать, жалеть себя и бояться? В чем причина таких неосознанных выборов?

Дело в том, что в детстве каждый ребенок получает определенный травматичный опыт в отношениях с родителями. Как это ни парадоксально, родители являются одновременно самыми любящими людьми для ребенка и самыми травмирующими его. Бывает ли по-другому? Нет. Родители не бывают абсолютно идеальными по отношению к своим детям, не всегда находят для них время и зачастую не могут сдержать негативных эмоций во время детских капризов. Поэтому в детском возрасте каждый человек страдает от "недружелюбности" самых близких людей.

Стоит ли обвинять взрослых? Думаю, нет. В природе все устроено умно. Она позаботилась обо всем еще до нас. Чтобы стать целостным человеком, подлинным, счастливым, нам необходимо пройти серьезные ступени взросления. Для того, чтобы научиться и понять, что такое принятие, прощение, самодостаточность, личные границы и прочее, взрослые, по задумке природы, как бы специально весьма безжалостно "травмируют" своих детей. Такие травмы являются для ребенка очень болезненными и не проходят бесследно. Ребенок привыкает "натягивать" на себя защитную маску, чтобы спастись от боли травм. Обычно она и является основой реагирования на различные ситуации, которые происходят с человеком.

Первая маска: человек-невидимка. Было ли у вас такое, что вы вдруг узнавали, что некий сотрудник работает вместе с вами уже полгода? Человек-невидимка бывает незаметен в офисе. Ему так спокойнее. Все дело в его детской травме, причем она очень жестока. Родители отказывали ему в самом праве на существование, не хотели его рождения, испытывали к нему отвращение, сожалели о необходимости тратить жизнь на его выращивание. Как рассказала мне однажды клиентка, мама в порыве гнева называла ее "несостоявшийся аборт".

Как он выглядит человек-невидимка? Создается ощущение, что тело такого человека не полностью сформировано. Женщина может выглядеть как подросток, подросток будет закрываться капюшоном. Зайдя в безлюдное кафе, вы не сразу заметите его присутствие там. Обычно такой человек не ощущает свой важности и нужности. Если жизнь – это праздник, то "невидимке" кажется, будто его на этот праздник не пригласили. Он любит одиночество, внимание окружающих для него порой становится пыткой. Люди такого типа не умеют принимать чувства тех, кто рядом.

На заметку: если у вас в коллективе есть такой человек, не нужно стараться сделать его более общительным и открытым. Для начала научитесь уважать его право быть самим собой. Только не препятствуя его индивидуальности и не желая сделать из него кого-то против его воли, вы сможете получить "доступ" к его сильным качествам: интеллектуальности, глубине, аналитичности, умению находить нестандартные решения.

Вторая маска: маска зависимости. Она чаще всего возникает у тех, кого в детстве родители не хотели много видеть дома и отправляли как можно дальше: в деревню, к бабушке на дачу, в пионерский лагерь. Или просто ребенок чувствовал нехватку родительской любви и внимания. Например, из-за того, что в семье появлялся малыш. Ребенок больно переживает разлуку и ощущает себя покинутым и ненужным.

Помните Малыша, героя повести Астрид Линдгрен? Вечно грустный, покинутый и забытый, от одиночества придумавший себе вымышленного друга – Карлсона. У зависимых людей всегда есть свой выдуманный Карлсон.

Обычно у зависимых печальные глаза, слабое тело, руки неприкаянные висят вдоль тела. Они умеют выглядеть такими беспомощными, что провоцируют окружающих помогать им, ввязываться в их проблемы, решать их вопросы.

Они любят роль жертвы, как будто специально попадают во всякие трагичные ситуации, что привлечь к себе внимание, вызвать жалость и тем самым получить порцию любви, которой им так не хватает. К критике относятся болезненно, потому что видит в ней угрозу быть разлюбленным, его легко довести до слез обычным замечанием.

На заметку: чтобы ваши деловые взаимоотношения с зависимым человеком выстраивались продуктивно, не погружайтесь в его проблемы, не переходите с ним на уровень дружбы. Иначе вы создадите у него видимость близости, которая может стать серьезной проблемой в рабочих отношениях.

Третья маска – маска мазохиста. Все маски приходят к нам из детства. Человека с маской мазохиста в раннем возрасте унижали и стыдили. Деспотичная мама, как строгая "училка", всегда была недовольна поведением ребенка и его манерами. Когда ребенок хотел ласки, то вместо нее получал в ответ очередную порцию критику и указаний на его недочеты. С годами человек принял позицию "бьет – значит любит" и сформировал для себя защитную маску. Обычно такой тип людей выглядит не очень опрятно, помятый, не свежий, с неухоженными волосами и кожей. Он иногда даже способен вызвать чувство отвращения. Для них типично надевать неудобную одежду, которая доставляет дискомфорт. Они беспощадно критикуют себя сами и как будто испытывают удовольствие от чужой критики.

Как-то с моей клиенткой мы были на красивом мероприятии, она была в обтягивающем не по фигуре дорогом платье. И когда мы сели за стол, она уронила на себя кусок яркой еды, испачкалась непоправимо и прокомментировала это словами: "Ну вот, я опять как свинья вся перепачкалась".

Однако таким людям еще больше, чем всем остальным, хочется нравиться. Часто для этого они берут на себя огромное количество работы, благодарят за критику, всячески стараются угодить другим, показать, что они очень хорошие. Казалось бы, перед вами идеальный исполнитель, но не тут-то было. Они с энтузиазмом берутся за новые задачи всего лишь для одной конечной цели – испортить их и получить свою дозу наказания.

На заметку: не попадайтесь на удочку их энтузиазма. Дозируйте поставленные перед ними задачи, осуществляйте контроль и хвалить, когда виден даже маленький успех. Для того, чтобы почувствовать уверенность, они должны ощущать постоянно маленькие победы.

Четвертая маска – маска контроля. Человека с данным типом маски выдает его сильное тело. В результате чего формируется маска контроля? Главным фактором является поведение родителей, который ребенок воспринимает как предательство. Например, отец ушел из семьи, а мать начала отношения с другим мужчиной. Или мать пожаловалась отцу на поведение сына, которое он очень не хотел ему открывать. Ребенок для себя решает быть ответственным и сильным, а главное – контролировать всех и все, чтобы не встречаться с предательством.

Маска контроля в этом случае выступает маской защиты от окружающего мира. Человек – контролер, становится примером жесткого руководителя. Он стремится к власти, потому что это способ усилить контроль над внешним миром. Но ему трудно доверять и делегировать, зато легко манипулировать людьми. Он любит держать все в своих руках. Поэтому в бизнесе они бывают хороши в кризисных ситуациях или на стартапах, но часто становятся помехой в развитии бизнеса и команды из-за неумения обучать и страха делегировать.

На заметку: несмотря на то, что такие люди созданы для руководства, им тоже приходится нелегко. Они уязвимы к критике, а признать авторитет смогут только если видят в человеке большую силу, чем у них. Иначе борьбы за лидерство не избежать.

Пятая маска – маска совершенства. Обычно такая маска формируется в детстве, когда ребенок решает стать идеальным для своих родителей. Он впадает в панику, если у него что-то не получается, хочет быть во всем первым и совершенным. Глядя на такого человека, кажется, будто у него всегда хорошее настроение и все прекрасно. Однако первые ощущения ошибочны. Таким людям не свойственна гибкость, у них множество собственных правил и убеждений. Обычно такие люди находят себя в религии и в науке, то есть в тех местах, где не нужно отступать от уже всем известных теорий.



Их тело бывает прямым и жестким, голос ровным и резким, они кажутся эмоционально неуязвимыми. У них всегда есть своя правда. Самое бесполезное занятие – это переубедить их в своей правоте. Про них есть анекдот: "Доктор пытается пациенту доказать, что тот жив. Пациент уверяет, что он мертв. Доктору приходит гениальная идея: он берет иголку и колет ее пациенту в палец. Оттуда проступает капелька крови и доктор радостно восклицает: "Вот видите, вы ошибаетесь, у вас есть кровь, значит вы не труп". На что пациент отвечает: "Да, я ошибался, оказывается у трупов идет кровь".

На заметку: не пытайтесь навязать такому человеку свои правила и устои. Вряд ли в этой борьбе вы выйдете победителем. Такие люди считаются постоянными и стабильными, поэтому не стоит рушить их идеальную картинку мира. Если хотите с ним договориться, вам придется встраиваться в его модель совершенства.

Меня часто спрашивают: существуют ли люди без масок? Я отвечаю вопросом на вопрос: встречались ли вам люди без души? Если да, то да. Но мой опыт работы и жизни говорит о том, что каждый человек в жизни решает задачи своей души и проходит множество уроков. Именно они учат нас понимать и принимать не только себя, но и других людей, быть искренним и настоящим, жить счастливой жизнью.