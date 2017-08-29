Лиза Арзамасова о материнстве: Я повзрослела

Лиза Арзамасова дала откровенное интервью. Звезда сериала "Папины дочки" рассказала о чувствах, которые породили в ней беременность и материнство, сыгранные специально для фильма.

Осенью в кинотеатрах покажут фильм "Напарник", в съемках которого приняла участие актриса Елизавета Арзамасова, прославившаяся ролью вундеркинда Галины Сергеевны из сериала "Папины дочки". В новом телепроекте Арзамасова предстала в необычном образе – беременной, а впоследствии ставшей матерью женщины.

"Я даже ходила в кадре с животом, пела колыбельную для своего малыша. Для меня это большой подарок как для актрисы. Я долго жила в мире детства и не стремилась из него выходить. Я чувствовала себя ребенком. Так было и в реальной жизни, и в театре, и в кино. А здесь в фильме "Напарник" я впервые почувствовала, что повзрослела", – призналась Арзамасова.

По словам актрисы, когда она изображала беременность, для нее это было "замечательной репетицией реальности". "Когда ты надеваешь киношный живот, все тут же начинают о тебе заботиться, помогать, опекать. И ты сама чувствуешь себя немножко иначе. Знаете, иногда актеры пьют на сцене вишневый сок под видом вина и немного пьянеют от него – настолько им удается вжиться в роль. Вот то же самое с животом", – сообщила актриса.

Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova) Мар 22 2017 в 2:13 PDT

В качестве примера Арзамасова рассказала историю: "Мы снимали сцену в машине, когда моя героиня едет и разговаривает со своим мужем по телефону. Ей вдруг становится душно, и она говорит водителю: "Пожалуйста, сделайте кондиционер побольше". И вдруг я чувствую, что мне правда жарко! Вот настолько я заигралась. Но в реальной жизни пережить все это пока не планирую. Я сделала только один вывод: маленький ребенок может быть совершенно непредсказуемым. С ним все интересно и ново", – цитирует Арзамасову "Телепрограмма".

Актриса заключила, что ей нравится играть разных персонажей: и положительных и отрицательных. Она объяснила: "Я радуюсь моменту. Никогда ничего не планирую, не мечтаю сыграть какие-то роли. У актеров часто есть любимые литературные персонажи, из серии "хочу сыграть Гамлета". А у меня такого нет, потому что, мне кажется, эти мечты разрушительны. Я не люблю ощущения, что какая-то мечта не сбылась. В этом смысле лучше не мечтать, а просто радоваться всему хорошему, что тебе предлагает сегодняшний и завтрашний день".