Как выбрать правильное мороженое
Хотя на улице уже по-летнему тепло, набрасываться на замороженную сладость не стоит. Специалисты предупреждают, что взрослым можно лакомиться мороженым не чаще 3-4 раз в неделю. Детям же это удовольствие придется ограничить до 3 раз.
Роскачество начало исследование пломбира в стаканчике тридцати популярных брендов из 20 регионов России. Продукт проверят по множеству параметров качества и безопасности. Правильное мороженое должно приятно пахнуть ванилью и иметь чистый, сладкий вкус, плотную консистенцию и кремообразную текстуру. Жирность пломбира может составлять от 12 до 20%, сливочного мороженого – от 8 до 11,5%, а молочного – не более 7,5%.
Специалисты советуют прежде всего внимательно изучить упаковку мороженого и его внешний вид. Производители обязаны использовать маркировку "мороженое растительно-сливочное" или "мороженое с растительным жиром", если при его изготовлении использовалось не только молоко. Такой продукт стоит дешевле и отличается по вкусу от привычного.
Кристаллики льда могут говорить о том, что мороженое подвергалось повторной заморозке, а значит, его вкус был испорчен. Еще одним тревожным признаком является деформация формы. Не должно быть в мороженом и комочков жира. А неоднородный цвет продукта может говорить о том, что при производстве краситель плохо размешали, пишет Eg.ru.
�� Как выбрать идеальное мороженое.— Пятый канал Новости (@5tv) 4 мая 2018 г.
Специалисты «Роскачества» разработали рекомендации по выбору главного летнего лакомства.
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А вы любите мороженое? #Весна2018 #Мороженое #Пятница pic.twitter.com/UPtV892wdJ
Вес продукта должен быть указан в граммах, а не в миллилитрах, которые не соответствуют фактической массе. Не стоит искать лакомство без стабилизаторов вкуса: специалисты поясняют, что это естественные ингредиенты. Мороженое, которое достали из морозилки, должно откалываться.
Окончательные итоги своего масштабного исследования Роскачество обнародует в конце мая.
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