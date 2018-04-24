В московском ресторане собрали вкусы со всего света

Рестораны национальной и региональной кухни – очевидный тренд, который уже на протяжении нескольких лет заметен на столичном рынке. Причем рестораторы проявляют интерес не только к традиционным, но и к экзотическим направлениям. Так наряду с итальянской, грузинской, японской, узбекской или греческой кухней появились перуанская, ливанская, мексиканская, израильская и другие.



Заведение, которое в начале апреля открылось на Кузнецком мосту, лишь на первый взгляд выпадает из этого ряда. На самом деле Dante kitchen+bar органично вписывается в магистральное развитие московской гастрономии. Здесь представлена так называемая новозеландская кухня – кажется, впервые в Москве. В основе своей она эмигрантская, а по сути – космополитичная. В ней удивительным образом переплелись самые разные традиции – европейская, магрибская, латиноамериканская, азиатская. Причем это касается и рецептов, и техник, и ингредиентов.

Шеф-повар Dante Игнат Куликов родился в Гане, долгое время жил в Москве, а учился и затем больше десяти лет работал в ведущих ресторанах Новой Зеландии. Не удивительно, что кухню именно этой страны он и показывает в столице, слегка адаптировав ее для москвичей. Оценивая ее в целом, можно сказать, что она очень яркая, экспрессивная, темпераментная и стильная одновременно. А еще в исполнении Куликова, безусловно, гастрономичная, но вместе с тем очень понятная. Меню получилось небольшим. Сейчас в нем около 20 позиций. Однако, учитывая размеры кухни, можно думать, что примерно столько же и останется.

На закуску непременно стоит попробовать деликатного слабосоленого лосося по-мароккански с фенхелем и тремя видами пюре – из свеклы, моркови и манго, добротный тартар из тунца с авокадо и чипсом из риса, а также фактурный тайский салат с говяжьими ребрами.

Раздела супов как такового нет, но суп в меню все-таки отыщется, правда только один – из корня сельдерея. На горячее здесь предлагают филе лосося, розовую утиную грудку, каре ягненка и аппетитных тигровых креветок. В качестве гарнира – овощные и фруктовые пюре, овощи на гриле, корнеплоды и рис.

Десертов в меню совсем мало. Но и свежий, с ярко кислинкой "Кир Ройяль" с черносмородиновым пюре и муссом из шампанского, и совершенно оригинальный запеченный томат, фаршированный ананасом с шариком анисового мороженого определенно заслуживают внимания.

Средний счет – 2000 рублей.