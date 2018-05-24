Шашлык признали смертельно опасным

Китайские исследователи из Цзинаньского университета утверждают, что приготовление этого блюда может серьезно навредить здоровью. По их словам, даже стоять рядом с мангалом во время приготовления шашлыка очень опасно.

Дело в том, что в дыме содержатся опасные вещества, попадание которых в организм способно привести к мутациям ДНК и раку. При приготовлении шашлыка, барбекю или мяса на гриле образуется большое количество полициклических ароматических углеводородов.

Установлено, что, попадая внутрь организма с пищей и при дыхании, они способны вызывать респираторные инфекции и мутации ДНК, сообщает журнал Environmental Science & Technology.

Исследователи провели эксперимент на 20 добровольцах 22-25 лет, которых отправили "на шашлыки", разделив на три группы. Первые ели мясо и подвергались воздействию дыма. Вторая группа подвергалась лишь воздействию на кожу и легкие и третья – только на кожу.

Оказалось, что наибольшее количество опасных веществ поступало в организм с едой. На втором месте по проводимости вредных соединений оказалась кожа, а дыхание – лишь на третьем. Исследователи рекомендуют тем, кто не может отказаться от похода на шашлыки, использовать при его приготовлении закрытую одежду.

В свою очередь врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев заверил, что если жареное мясо есть нерегулярно, то это не увеличивает риск раковых заболеваний. Он скептически отнесся к выводам китайских ученых.



Пылев заявил, что данное исследование "выглядит не очень убедительно". "Мы в нашей с вами городской жизни ежедневно сталкиваемся с колоссальным потенциально опасным воздействием. Начиная от курящих людей, выхлопов, солнечной активности и т.д. И это не значит, что надо вырыть себе нору и жить там, опасаясь рака. Нет!" – цитирует эксперта НСН. Более того, онколог сказал, что умеренное потребление мяса и даже алкоголя не влияет на увеличение риска раковых заболеваний.