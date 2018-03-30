Еда из кафе и ресторанов признана опасной

Ученые из Университета Джорджа Вашингтона рассказал, почему лучше не есть в местах общественного питания. Любители кафешек больше подвержены воздействию вредных для организма химических веществ, чем те, кто ест собственноручно приготовленную пищу.

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