Назван самый невкусный бургер в McDonald's

Бывшие сотрудники сети ресторанов быстрого питания McDonald's рассказали о том, какой бургер лучше не заказывать. По их словам, это самый непопулярный сэндвич, а потому он никогда не бывает свежим.

Оказалось, что в McDonald's не стоит есть рыбный бургер "Филе-о-фиш". Этот сэндвич заказывают крайне редко, а потому он почти всегда несколько часов лежит на подогреве. Соответственно, "Филе-о-фиш" никогда не бывает свежим, а его вкусовые качества оставляют желать лучшего.

По словам бывших сотрудников McDonald's, рассчитывать на нормальное качество этого бургера можно лишь в том случае, если заказать его в 10:00. В это время ресторан переходит на дневное меню и готовит свежие блюда. Вкусным будет не только "Филе-о-фиш", но и вся остальная еда, передает телеканал "360".

Однако экс-работники сети ресторанов раскрыли небольшой секрет, благодаря которому можно приобрести свежий рыбный бургер в любое время суток. Для этого стоит попросить на кассе "Филе-о-фиш" на заказ.

Многие интернет-пользователи скептично отнеслись к анонимной информации. Они отметили, что еда в McDonald's в принципе нездоровая, поэтому нет разницы, свежие там продукты или нет.

"Если вы собираетесь подать мне квадратный кусок рыбы, который одинаков в Денвере или на юге Франции, не думаю, что он свеж. Зато эта еда действительно удобна", – написал один из любителей фастфуда.