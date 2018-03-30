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Lifestyle

Главные события Москвы с 30 марта по 6 апреля

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Novikov
Чтобы наконец прогнать зиму, нужно побольше двигаться и получить яркие позитивные эмоции. Отправляемся на спектакли, концерты, выставки! О самых интересных событиях в Москве рассказывают Dni.Ru в своем еженедельном обзоре. 
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30 марта, пятница

В "Гоголь-Центре" покажут музыкальные спектакли от группы Billy's Band "Блюз в голове" и "Игры в Тома Уэйтса". Музыканты представляют постановки, которые станут новой гранью в деятельности этих творческих личностей. "Блюз в голове" – во многом автобиография, песни сочетаются с глубокими и остроумными рассуждениями о детстве, творчестве, родном Петербурге и взаимоотношениях с противоположным полом. "Игры в Тома Уэйтса" – можно назвать визитной карточкой группы, ведь музыканты в начале своего пути играли на песни именно этого артиста. "Мы очень ждем и готовимся к этим постановкам, – говорит группа. – Уверены, что они будут интересны не только тем, кто любит наши песни, но и театралам – это будут не концерты на театральных подмостках, а полноценные спектакли: со светом и декорациями, выстроенной драматургией, и, конечно, музыкой". Спектакли можно увидеть 30 и 31 марта.

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац состоится премьера оперы "Сказка про славного царя Гороха и его прекрасных дочерей". Создатели так рассказывают о постановке: "Эта "потешная опера" с Шутами и Шутихами, плясками и боями, свадьбами и пирами расскажет зрителям про царя Гороха, его соседа и соперника царя Пантелея, жену Луковку, двух прекрасных дочерей Кутафью и Горошинку, их женихов и весь народ, который то поднимает бунты, то гуляет на свадьбе. Художественный руководитель театра Георгий Исаакян отмечает: "Эта опера – современная игра в фольклор, наш сегодняшний взгляд на народную русскую музыку, народный театр".

Филипп Киркоров. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

В "Крокус Сити Холле" "Радио Дача" проведет большой весенний концерт "Удачные песни". На сцену выйдут самые популярные артисты, которые часто звучат в эфире станции. В их числе Николай Басков, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Натали, Валерий Меладзе, Лолита, Наташа Королева, Зара, Олег Газманов, Валерия, Татьяна Буланова, Юта и многие другие.

В "Известия Холл" Дельфин презентует свой новый альбом. Новая пластинка во многом станет переворотом: новый состав музыкантов, новое звучание. Возможно, это будет абсолютная противоположность релизам последних лет. Одно можно сказать точно, что лирика будет такой же мощной и цепляющей, вмещающей в себя все краски мира – с его добром и злом, любовью и ненавистью, красотой и грубой реальностью.

31 марта, суббота

В КЗ "Королевский" пройдет Церемония Награждения Международной Премии сверхспособностей человека "LOTUS". Победители будут определены в 24 номинациях. Среди соискателей – мастера в таких направлениях, как нумерология, астрология, хиромантия и прочих "мистических" ненаучных дисциплинах. Гостями вечера станут популярные российские медийные персоны, продюсеры, бизнесмены, среди них Елена Беркова, Данко, Надя Ручка, Алена Кравец, Никита Малинин, Никас Сафронов, группа "Стрелки" и многие другие. Также в мероприятии примут участие герои программ "Битва экстрасенсов", "Человек-невидимка", "Сверхъестественный отбор" и "Черное-белое".

Елена Беркова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

В кинокомплексе Каро Sky 17 Авиапарк состоится торжественная церемония награждения победителей VIII Российского международного кинофестиваля остросюжетного кино и хоррор-фильмов "КАПЛЯ". Статуэтками в виде больших хищных растений наградят деятелей кинематографа в категориях "Надежда на спасение", "Народное голосование", спецпремию дадут "За отечественный и международный вклад в развитие жанров остросюжетного кино". Среди гостей мероприятия отечественные и зарубежные звезды ужастиков и остросюжетных фильмов. Церемония продлится пять часов, помимо вручения наград зрителей также ждут фуршет-дегустация, перфоманс-квест в жанре хоррор, косплей-шоу, выставка картин по мотивам произведений Стивена Кинга, а также выставка хищных растений.

В Театре на Юго-Западе состоится премьера детского спектакля "Дневник Элли/Изумрудный город". Режиссер Михаил Белякович постарался воплотить в этой работе все современные возможности театра – грим, костюмы, декорации – на уровне лучших диснеевских фильмов. Добавив к этому световые спецэффекты, музыку и профессиональный звук. Историю, скорее всего, знают все: Элли попала в Волшебную страну со своим верным другом Тотошкой, где их ждут невероятные приключения.

В "Крокус Сити Холле" состоится концерт знаменитого ансамбля японских барабанщиков KODO. Коллектив раскрывает всю красоту ритмов древних японских барабанов тайко, а также экспериментирует по их сочетанию с другими национальными искусствами и современными музыкальными находками. В общей сложности в группе участвуют до шестидесяти человек. Их музыка звучала в афинском Акрополе, в лондонском королевском зале "Альберт-Холл", кинофильмах и альбомах известных групп.

Кадр youtube.com

1 апреля, воскресенье

Клуб Йоги Смеха "Харрррррррашо" и ГУП "Московский метрополитен" проведут в столичной подземке флешмоб "Счастливый вагон", который будет посвящен Дню смеха. Йога смеха – это методика, придуманная индийским доктором Маданом Катарией. В ее основе лежит особенность нашего организма, который не различает искусственный и естественный смех. В любом случае возникают одинаковые химические процессы – мозг вырабатывает гормон счастья. Поэтому на занятиях такой йогой практикующие не стоят в сложных асанах, а от души смеются без всяких причин. Проверено – настроение и самочувствие улучшаются.

В "Крокус Сити Холле" со специальной праздничной программой ко Дню смеха выступят Александр Ревва и Михаил Галустян. Они покажут музыкальные и комедийные номера и миниатюры, затрагивающие самые актуальные темы. Актеры обладают невероятным чувством юмора и бешеной энергетикой и харизмой, а значит будет весело.

В "Adrenaline Stadium" выступит Алан Уокер (Alan Walker), двадцатилетний автор хитов "Faded", "Alone", "Sing Me To Sleep" и "Tired", широко разошедшихся по всему миру. Дебютировав на мировых площадках как разогревающий артист у Рианны, Джастина Бибера и Мартина Гаррикса, Уокер быстро дорос до статуса самодостаточной фигуры. Помимо сольных композиций он успел посотрудничать с Bruno Mars, Sia, Charlie XCX, Miley Cyrus и другими известными артистами. На сцене артист появляется в капюшоне и маске. "Маска, – говорит музыкант, – это символ единства людей, их схожести друг с другом, а не просто артистическая фишка".

Алан Уокер (Alan Walker). Фото: GLOBAL LOOK press/STAR-MEDIA

В клубе "RED" состоится совместный концерты "Мальбэк х Сюзанна". Популярный коллектив "Мальбэк" объединит усилия с участницей украинского Х-Фактора Сюзанны – такая смесь не может не радовать поклонников. Артисты покорили Apple Music и Вконтакте, но в сети им слишком тесно, поэтому артисты готовы порадовать публику живым выступлением.

2 апреля, понедельник

В театре "Русская песня" выступит заслуженная артистка России, участница телепроекта "Голос" Нина Шацкая. Она в сопровождении симфонического оркестра представит зрителям программу "Голос любви". Отличительной особенностью исполнительницы является смешение жанров, изобретение нового звучания известных произведений. Это могут быть и классические джазовые композиции с интонациями Александра Вертинского, и классические русские романсы, спетые тембром Билли Холидей. Специальные гости – джаз-певец Брэндон Стоун и группа FolkBeat.

3 апреля, вторник

В Центральном Доме Актера состоится премьера постановки "С любимыми не расставайтесь". Зрители увидят истории отношений разных пар, по-своему счастливых, и по-своему несчастных, объединенных одним сильнейшим чувством – любовью. Им предстоит ответить на вопросы, что такое любовь и что такое привязанность, какова цена расставания и может ли жить человек без любви? Каждая история уникальна, наполнена и страстями, и нежностью, и юмором, и надеждой И можно надеяться на то, что любимые, несмотря на все трудности, научатся быть счастливыми и вновь обретут друг друга.

Фото: rfcda.ru

В Доме-музее Марины Цветаевой состоится мероприятие, приуроченное сразу к нескольким поводам. Во-первых, будут презентованы аудиодиск и книга, посвященные жизни и творчеству Марины Ивановны, во-вторых, начнется отсчет последнего месяца работы юбилейной выставки "Где мой дом?". В-третьих, музеем запланированы органный концерт, выступления молодых авторов, театральные и поэтические перфомансы и многое другое. Событие станет настоящим подарком для всех поклонников творчества Марины Цветаевой.

4 апреля, среда

В СК "Олимпийский" пройдет крупнейшая в России бизнес-конференция АМОКОНФ "Трафик. Заявки. Продажи". Центральная персона мероприятия – Стив Возняк, изобретатель, программист и инженер Кремниевой долины, который вместе со Стивом Джобсом создал компанию Apple Computer (ныне Apple Inc.), спроектировал революционные для своего времени компьютеры Apple I и Apple II. Другие выступающие: Михаил Токовинин – сооснователь amoCRM, Сергей Шнуров – лидер группировки Ленинград, Юрий Дудь – популярный интервьюер YouTube, Михаил Кучмент – сооснователь Hoff, Оскар Хартманн – основатель KUPIVIP.RU и другие.

5 апреля, четверг

В Four Seasons Hotel Moscow c гастрономической гастрольной программой приезжает шеф-повар Grand-Hotel du Cap-Ferrat Йорика Тише, обладающий статусной звездой Мишлен, можно сказать, Оскаром в области высокой кухни. С 5 по 7 апреля 2018 года посетителям ресторана Quadrum будет предложен ужин из пяти блюд. Йорик Тише создает эксклюзивные шедевры, сочетающие элементы Италии, Средиземного моря и побережья Кап-Ферра. Цель, котороую он ставит сам себе – создание уникального вкуса, который не найдешь нигде более. 

Коллаж с изображением участников группы "Animal ДжаZ". Фото: wikipedia.org/Александр Самойлик

В "ГлавClub Green Concert" презентует новый альбом группа "Animal Джаz". Работа над пластинкой "Счастье" велась три года. Публика уже смогла услышать и оценить по достоинству синглы "Не твоя смерть", "Любовь к полетам" и "Счастье". Фронтмен группы Александр Красовицкий рассказывает: "Я такой человек – у меня часто внутри холод. И кромешная темнота. А в другие периоды жизни – огонь и яркий свет. Между этими стихиями моя душа и мечется вот уже много лет. Но иногда вдруг наступает миг равновесия. Мгновение, когда температура внутри становится комнатной. И ощущение покоя и какой-то правильной наполненности. Вот это мгновение, когда нет ни пожара, ни мороза – это и есть счастье. Вот об этом наш новый альбом".

В кино выходит боевик "Жажда смерти" с Брюсом Уиллисом в главной роли. Хирург промышлял тем, что подпольно оказывал экстренную медицинскую помощь бандитам, находящимся в критическом состоянии – в больницу же им нельзя. Однако его жена и дочь погибают от рук уличной банды, и герой начинает изобретательно мстить воротилам криминального мира.

Отечественная премьера – фильм "Гоголь. Вий". Писарь из Санкт-Петербурга Николай Гоголь вынужден вести расследование - загадочный темный всадник расправляется с девушками в окрестностях села Диканька. К нему приходит видение, что следующей жертвой Всадника должна стать его возлюбленная Лиза. На помощь герою приходит философ-экзорцист Хома Брут. Вдвоем им предстоит провести три ночи в старинной часовне, отпевая ведьму Ульяну. Там их ждет встреча с жутким мистическим чудовищем – Вием.

30 марта 2018, 08:47

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