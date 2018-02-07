Какой российский шоколад самый вкусный

Еда Путешествия Мода и красота Афиша

Самое читаемое

Отец Шурыгиной поехал к Малахову после жестокого убийства
12-летняя дочь догнала в размерах Волочкову
Сын оставил больного Табакова и оборвал связь с Россией
Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить
Откровенный снимок Панина с женой вызвал оторопь
партнеры
Среда 7 февраля
Лента новостей
14:26
В московском метро произошел крупный сбой
14:15
В центре Берлина загорелась сауна
14:04
Тонева в кокетливом белье появилась на красной дорожке
14:00
Госдума дает владельцам капиталов второй шанс
13:52
Киев назвал виновных в "сдаче" Крыма
13:41
В жилом доме в Подмосковье произошел взрыв
13:31
В центре Москвы зверски избили популярного телеведущего
13:31
Автобус с пассажирами вылетел с дороги под Москвой
13:19
Изменившая внешность Бузова вызвала ажиотаж
13:16
Уникальное средство от ВИЧ доказало эффективность
13:13
Итальянский пенсионер умер от орального секса
12:47
Илона Маска высмеяли за дорогой эпатаж
12:45
Капли от насморка назвали скрытым наркотиком
12:37
Как работает гипноз
12:30
Шепелева пристыдили за скандал с Фриске
12:17
Москва улучшила позиции в рейтинге загруженности дорог
12:03
Опозорившийся с ремонтом истребителей Киев валит вину на Москву
12:01
Госдума ускоряет повышение уровня МРОТ
11:45
Сестра Ким Чен Ына собралась в Южную Корею
11:38
Елена Летучая собирается стать матерью
11:34
На пустыре в Петербурге обнаружили убитого ребенка
11:25
Террористы передрались из-за тела пилота Су-25
11:11
Россиян предупредили о вспышке опасной болезни в Европе
10:55
С какой скоростью Крым мчится к материковой России
10:50
Под Москвой телевизор убил двухлетнюю девочку
10:44
Вылетевший из Внуково самолет сломался в воздухе
10:40
Звезде сериала "Вечный зов" отказались платить пенсию
10:33
Недавно ставших родителями супругов нашли убитыми в закрытой квартире
10:30
81-летняя мать Салтыковой поразила молодостью и красотой
10:28
Медлительный МОК играет на нервах невинных россиян
10:18
Названо дешевое лекарство от импотенции
10:13
В Ставрополе от огнестрельного ранения погиб полпред губернатора
09:50
Как избежать преждевременной смерти
09:48
Жительница Тюмени нашла свою посылку на улице
09:44
Японию возмутили российские военные на Курилах
09:42
Племянника главы Ингушетии нашли мертвым
09:36
После слухов о банкротстве мужа Глюк'оZа покинула страну
09:18
Чехова поглумилась над полными и малоимущими россиянками
09:07
Скандальная выходка Илона Маска довела народ до исступления
09:07
"О нас просто вытирают ноги": Тарасова назвала причину травли россиян в МОК
08:47
Билан с обгоревшим лицом показал "интим" с собакой
08:36
"Голос у него не дрогнул": пилот второго Су-25 рассказал о гибели командира
08:25
Власти США устроили грязную провокацию у посольства России
08:15
Любимый россиянами Джим Керри оказался русофобом
07:55
Москвичей предупредили о сильном ветре
22:01
Известный политик сгорел в машине на Украине
21:54
Раскрыты доходы Путина за шесть лет
21:36
Убийцу группы с перевала Дятлова нашли на фото
21:27
Агутин показал очаровательную дочку (видео)
21:07
Самолет с 16 генералами и адмиралами разбился в Ленобласти
20:43
Безумные регионы: россиянин убил женщину из жалости
20:35
Отель с отдыхающими обвалился в Тайване
20:16
В Баку прогремел мощный взрыв
20:02
Бузову подозревают в употреблении наркотиков
20:00
Турчак предупредил о недопустимости использования административного ресурса
19:50
Роботу стерли личность после конфликта с турецким министром
19:32
Страшная болезнь Цымбалюк-Романовской обострилась после развода
19:26
К чему снится гроб
19:00
В России нашли угрозу страшнее апокалипсиса
18:48
Собянин поручил активизировать уборку во дворах
18:29
Биатлонист сборной России отморозил пальцы в Пхенчхане
18:16
Пенсионерка объявила о пропаже мужа спустя 42 года
18:08
Как выглядит Пхенчхан перед стартом Олимпиады
18:02
Подробности нового коррупционного дела
17:55
"Иванушек" поймали на лжи на шоу о Сорине и Яковлеве
17:52
Evanescence возвращается в Россию
17:49
Как отомстить МОК за наших спортсменов
17:17
Обезумевшая дочь вырвала клок волос у Борисовой
17:11
Соловьев поставил на место зарвавшегося украинца
17:09
7 признаков королевы секса
17:02
Притесняющему Россию Томасу Баху вынесли приговор
16:52
Погибшему в Сирии пилоту Су-25 присвоили звание Героя России
16:46
Народ в восторге от молоденькой Волочковой
16:44
Где прячутся российские маньяки
16:36
В Ульяновске ветер едва не опрокинул пассажирский самолет
16:31
Ток-шоу Шепелева грозит закрытие после громкого заявления
16:29
За чей счет танцы: Порошенко летит на Венский бал
16:12
Украина пытается сорвать выборы президента России в Крыму
16:10
Взрослый сын Сенчуковой и Рыбина произвел фурор
16:08
Житель Петербурга надругался над школьницей в метро
16:02
Невестка сдала Порошенко после гулянки на Мальдивах
15:58
В московской школе произошел пожар
15:57
Вкладчики протестуют против действий ЦБ и АСВ по всей России
15:53
В Эстонии микроавтобус с людьми провалился под лед
15:53
За качеством уборки снега в Москве следят в режиме онлайн
15:46
Бизнесмены соберутся в Москве на конференцию "Базовые стратегии"
15:35
Цымбалюк-Романовская подает в суд на оболгавшего ее Джигарханяна
15:35
Тело погибшего в Сирии пилота Су-25 доставили в Россию
15:28
Скачущий по Москве конь с ватрушкой напугал водителей (видео)
14:57
Соловьев высказался о скандальной связи с Гордон
14:45
Названа точная причина апокалипсиса
14:38
Плоская Гагарина разочаровала своим танцем-трясучкой
14:23
В центре Москвы сосулька пробила голову пешеходу
14:20
Панин прикрыл стыд фотографией с Путиным
14:19
Дацюк и Ковальчук явились на Игры под военную песню
14:13
Изменившаяся до неузнаваемости звезда устроила дебош в аэропорту
13:57
Под Москвой угонщики требовали выкуп за украденный грузовик
13:39
В Московской консерватории состоится ночной концерт с Хиблой Герзмава
13:37
Звезда "Дома-2" взбесила снимком с голым ребенком
13:36
"ЕР" поможет подготовить законопроект "О культуре"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бывшие жены Джигарханяна устроили безобразную потасовку
Цымбалюк-Романовская валяется в ногах у следователя
Цымбалюк-Романовская подает в суд на оболгавшего ее Джигарханяна
Рудинштейн о предынсультном состоянии неадекватного Джигарханяна
Зал взорвался после вульгарной выходки Бузовой
Страшная болезнь Цымбалюк-Романовской обострилась после развода
Lifestyle

Какой российский шоколад самый вкусный

Фото: GLOBAL LOOK press
"Росконтроль" провел экспертизу темного шоколада, который продается в России. Специалисты проверили семь популярных брендов.
прочитано 802 раза

Исследовались марки "Бабаевский" ("Люкс"), "Фабрика имени Крупской" ("Особый"), "Россия – щедрая душа" ("Российский"), "Вдохновение", Alpen Gоld, Dove и "Слад&Ко". Все они признаны соответствующими ГОСТу, никаких нарушений обнаружено не было.

ПО ТЕМЕ

Швейцарцы изобрели новый вид шоколада

Российские ученые создали шоколад из водорослей

Четверть российского шоколада оказалась не шоколадом

Сюжеты Еда

А вот вкусовые качества шоколада различались. Плитки пробовали профессиональные дегустаторы, знающие толк в лакомстве. Так, самым вкусным признан шоколад "Вдохновение", который набрал 14,3 из 15 баллов. На втором месте – "Фабрика имени Крупской" (13,3 балла), на третьем – "Бабаевский" (12,9), сообщает Lenta.ru. Четвертую позицию занял шоколад бренда "Россия – щедрая душа". Далее идут Alpen Gоld и Dove, а замыкает рейтинг "Слад&Ко".

Несмотря на то что "Вдохновение" оказался самым вкусным, эксперты все-таки сделали замечание. "По результатам дегустации он не дотягивает до установленного стандартом минимального значения по массовой доле сухого обезжиренного остатка какао. При этом жирнокислотный состав жира "Вдохновение" соответствует маслу какао", – сообщают исследователи.

Напомним, в прошлом году швейцарские шоколатье изобрели новый вид шоколада. Теперь официально четыре вида лакомства: белый, черный, молочный и рубиновый. Последний имеет розоватый оттенок и на вкус отдает фруктами, при этом по структуре не сильно отличается от уже известных видов. Это первая изобретенная разновидность лакомства за 80 лет. 

Ученые уверены, что шоколад улучшает память, остроту внимания, скорость реакции, а также зрение в темноте или в условиях плохой видимости и увеличивает приток крови к мозгу. Помимо этого, исследования показали, что таяние шоколада во рту человека может вызвать более продолжительный эффект эйфории, чем поцелуй. 

Автор: Людмила Фоканова7 февраля 2018, 13:52
ФОТОРЕПОРТАЖ

Волшебство шоколадной фабрики

567

комментарии

Политика

Опозорившийся с ремонтом истребителей Киев валит вину на Москву
Японию возмутили российские военные на Курилах
Власти США устроили грязную провокацию у посольства России
Украина пытается сорвать выборы президента России в Крыму

Шоу-бизнес

Жена Малахова страдает от рака мозга
В центре Москвы зверски избили популярного телеведущего
Изменившая внешность Бузова вызвала ажиотаж
Эрнст перестал прятать молодую супругу

Проишествия

Скачущий по Москве конь с ватрушкой напугал водителей (видео)
Москвичка выпрыгнула из горящей квартиры и ценой жизни спасла ребенка
Американская учительница совратила ученика-аутиста
Интернет-магазин прислал покупательнице огнемет вместо фена (видео)

Lifestyle

Изменившаяся до неузнаваемости звезда устроила дебош в аэропорту
Украинский гей-русофоб Захар Май опозорился в Москве
Какая у Вас любимая развлекательная программа?
Звезда "Москва слезам не верит" продала дом и покидает Россию
Шоу-бизнес

81-летняя мать Салтыковой поразила молодостью и красотой

Певица обнародовала фото с родственницей
Шоу-бизнес

Шепелева пристыдили за скандал с Фриске

О телеведущем высказались люди из его прошлого
Шоу-бизнес

Изменившая внешность Бузова вызвала ажиотаж

Телеведущая показала новую себя
Шоу-бизнес

В центре Москвы зверски избили популярного телеведущего

Звезда получила серьезную травму

Гороскоп

Панина после грязных выходок просят остановиться
Астрологический прогноз с 5 по 11 февраля
Что ждет сына Дмитрия Маликова
Совет на выходные

Фоторепортажи

Тонева в кокетливом белье появилась на красной дорожке
Как выглядит Пхенчхан перед стартом Олимпиады
Райский отдых красавицы-дочки Славы
Шикарная жизнь красавицы-дочки Маликова

Спорт

Биатлонист сборной России отморозил пальцы в Пхенчхане
Притесняющему Россию Томасу Баху вынесли приговор
Дацюк и Ковальчук явились на Игры под военную песню
Россиянам на Олимпиаде угрожает опасная инфекция

Регионы

Безумные регионы: россиянин убил женщину из жалости
Россиянин застрелил на охоте своего 13-летнего сына
Использовавшую в туалете медкарты главврача выгнали с работы
Устроившую истерику на мойке девушку окатили водой (видео)
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru