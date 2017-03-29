Российские ученые создали шоколад из водорослей

Научные сотрудники Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ШБМ ДВФУ) создали "наношоколад" с морскими водорослями. Разработанный ими рецепт включает морскую капусту.

Биотехнологи ШБМ ДВФУ уже несколько лет ведут разработки новых продуктов питания на основе морских организмов, в том числе растений. Уникальный продукт получил название "наношоколад", поскольку отличается очень маленьким размером частиц ингредиентов и особыми питательными свойствами.

По словам доцента Департамента пищевых наук и технологий ШБМ ДВФУ Елены Добрыниной, особенность лакомства кроется в технологии приготовления. Она сильно отличается от традиционной, сообщает пресс-служба университета.

"Благодаря инновационной технологии, биологически активные вещества "наношоколада" доставляются в системы организма прицельно и эффективно", – рассказывает Добрынина. При этом шоколад из водорослей имеет классический вкус.

Кроме того, отмечается, что среди прочих ингредиентов, которыми ученые университета могут дополнить шоколад, есть разнообразные дальневосточные дикоросы и продукты моря. Сейчас специалисты дорабатывают и тестируют новую технологию производства "наношоколада", готовится оформление патента.