"Чтобы булочки горели": русская Джоли показала тренировки перед Новым годом
Казалось бы, зачем изнурять себя тренировками, когда тело и так образец красоты. Но Галина не останавливается на достигнутом и совершенствует свои формы.
"Остался всего лишь месяц, чтобы встретить Новый год в идеальной форме. Сейчас больше уделяю внимания функциональным тренировкам и кардио, чтобы булочки горели", — написала модель. Она опубликовала три фото, продемонстрировав свои занятия.
Подписчики тут же начали обсуждать снимки. Многим они показались сексуальными. "Эротичненько", "Не сожги булочки, а то Новый год не придет", "Красиво движешься по жизни", "Булочки в порядке!", "Галюся на спорте! Так держать!", "Вы красотка! Мотивируете!" – прокомментировали кадры фолловеры Миргаевой.
Напомним, уроженка Перми стала невероятно популярной в соцсети Instagram. Дело в том, что девушка очень похожа на молодую Анджелину Джоли. Красавица часто радует подписчиков фотографиями пышной груди. Откровенными публикациями Миргаевой восхищаются пользователи по всему миру.
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