Топ-8 коктейлей для новогодней вечеринки
Chivas Extra Red Colins
Вам понадобится: 25 мл Хереса Олоросо, 25 мл Chivas Regal Extra, 12.5 мл свежевыжатого лимонного сока, 12.5 мл сиропа из красной смородины, цедра лимона, содоввая Дэш.
Добавить все ингредиенты в шейкер. Аккуратно взбить. Перелить через стрейнер в бокал с кубиками льда. Украсить лентой лимонной цедры.
Martell Float
Вам понадобится: 20 мл коньяка Martell (Martell VS Single Distillery или Martell VSOP Aged in Red Barrels), 100 мл газированного напитка (содовой, имбирного эля, тоника, лимонада), 5-6 кубиков льда.
Положите в стакан несколько кубиков льда и залейте их газированным напитком. Расположите ложку над напитком тыльной стороной вверх и медленно влейте по ней коньяк Martell.
The Glenlivet Collins
Вам понадобится: 40 мл The Glenlivet Founder's Reserve, 10 мл сиропа Monin Spicy mango, 10 мл сиропа Monin Peach, 20 мл сока лимона, 150 мл имбирного эля (или спрайта), 20 граммов свежего апельсина, 20 граммов свежего яблока.
В бокал положить 2 слайса апельсина и 2 слайса яблока. Налить виски, сироп, лимонный сок. Перемешать. Наполнить бокал льдом. Налить имбирный эль (или спрайт). Перемешать.
Lillet D’Orange
Вам понадобится: 50 мл Lillet, 100 мл тоника, долька апельсина
В бокал для вина добавить лед, добавить все ингредиенты, украсить долькой апельсина.
Jameson Black Barrel Old Fashioned
Вам понадобится: две части Jameson Black Barrel, 0.75 мл ликер Бенедиктин, 8 капель Angostura Bitters, 8 капель Orange Bitters.
Смешать ингредиенты в шейкере, добавить лед и перемешать. Процедить в стакан, заполненный льдом. Украсить слайсом апельсина.
Absolut Mandrin Caipiroska
Вам понадобится: 60 мл Absolut Mandrin, 1/4 лайма, 1/4 мандарина, 2 чайные ложки мелкого сахара.
Разомните лайм, мандарин и очень мелкий сахар в низком бокале. Наполните колотым льдом. Добавьте Absolut Mandrin. Перемешайте. Досыпьте колотого льда.
Monkey 47 Gin Fizz
Вам понадобится: 50 мл Monkey 47, сок лимона , 30 мл сиропа фруктозы, яичный белок.
Взбить яичный белок. Добавить в шейкер все ингредиенты и кубики льда. Хорошо взбить.
ARARAT Golden Apricot
Вам понадобится: 40 мл "Арарат", 20 мл ликера "Мараскин", 20 мл лимонного сока, 200 мл абрикосового сока.
Наполнить шейкер на две трети льдом, добавить ингредиенты, хорошо перемешать и отфильтровать в хайбол. Украсить дольками абрикоса и вишенкой. Подавать с трубочкой.
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