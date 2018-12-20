Топ-8 коктейлей для новогодней вечеринки

"Дни.ру" поговорили с бартендерами города с целью узнать, какие коктейли создадут особое настроение на вечеринке, а их приготовление не займет много времени и не потребует особого мастерства. Предлагаем подборку из восьми горячительных напитков, рецепты которых могут пригодиться в преддверии праздников.

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