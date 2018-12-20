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Lifestyle

Топ-8 коктейлей для новогодней вечеринки

Фото: pixabay.com
"Дни.ру" поговорили с бартендерами города с целью узнать, какие коктейли создадут особое настроение на вечеринке, а их приготовление не займет много времени и не потребует особого мастерства. Предлагаем подборку из восьми горячительных напитков, рецепты которых могут пригодиться в преддверии праздников. 
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Chivas Extra Red Colins

Вам понадобится: 25 мл Хереса Олоросо, 25 мл Chivas Regal Extra, 12.5 мл свежевыжатого лимонного сока, 12.5 мл сиропа из красной смородины, цедра лимона, содоввая Дэш.

Фото: пресс-служба

Добавить все ингредиенты в шейкер. Аккуратно взбить. Перелить через стрейнер в бокал с кубиками льда. Украсить лентой лимонной цедры.

Martell Float

Вам понадобится: 20 мл коньяка Martell (Martell VS Single Distillery или Martell VSOP Aged in Red Barrels), 100 мл газированного напитка (содовой, имбирного эля, тоника, лимонада), 5-6 кубиков льда.

Фото: пресс-служба

Положите в стакан несколько кубиков льда и залейте их газированным напитком. Расположите ложку над напитком тыльной стороной вверх и медленно влейте по ней коньяк Martell.

The Glenlivet Collins

Вам понадобится: 40 мл The Glenlivet Founder's Reserve, 10 мл сиропа Monin Spicy mango, 10 мл сиропа Monin Peach,  20 мл сока лимона, 150 мл имбирного эля (или спрайта), 20 граммов свежего апельсина, 20 граммов свежего яблока.

Фото: пресс-служба

В бокал положить 2 слайса апельсина и 2 слайса яблока. Налить виски, сироп, лимонный сок. Перемешать. Наполнить бокал льдом. Налить имбирный эль (или спрайт). Перемешать.

Lillet D’Orange

Вам понадобится: 50 мл Lillet, 100 мл тоника, долька апельсина

Фото: пресс-служба

В бокал для вина добавить лед, добавить все ингредиенты, украсить долькой апельсина.

Jameson Black Barrel Old Fashioned

Вам понадобится: две части Jameson Black Barrel, 0.75 мл ликер Бенедиктин, 8 капель Angostura Bitters, 8 капель Orange Bitters.

Фото: пресс-служба

Смешать ингредиенты в шейкере, добавить лед и перемешать. Процедить в стакан, заполненный льдом. Украсить слайсом  апельсина.

Absolut Mandrin Caipiroska

Вам понадобится: 60 мл Absolut Mandrin, 1/4 лайма, 1/4 мандарина, 2 чайные ложки мелкого сахара.

Фото: пресс-служба

Разомните лайм, мандарин и очень мелкий сахар в низком бокале. Наполните колотым льдом. Добавьте Absolut Mandrin. Перемешайте.  Досыпьте колотого льда.

Monkey 47 Gin Fizz

Вам понадобится: 50 мл Monkey 47, сок лимона , 30 мл сиропа фруктозы, яичный белок.

Фото: пресс-служба

Взбить яичный белок. Добавить в шейкер все ингредиенты и кубики льда. Хорошо взбить.

ARARAT Golden Apricot

Вам понадобится: 40 мл "Арарат", 20 мл ликера "Мараскин", 20 мл лимонного сока,      200 мл абрикосового сока.

Фото: пресс-служба

Наполнить шейкер на две трети льдом, добавить ингредиенты, хорошо перемешать и отфильтровать в хайбол. Украсить дольками абрикоса и вишенкой. Подавать с трубочкой.

20 декабря 2018, 16:46

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