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Lifestyle

Как выбрать центр лазерной эпиляции

Фото: Пресс-служба
После масштабного ремонта, на Проспекте Мира, всего в двух шагах от станции "Рижская", открылся второй медицинский центр аппаратной косметологии Epilas. Команда высококвалифицированных врачей-дерматологов и косметологов, знающих все о самых современных лазерных технологиях и работающих на лучшем оборудовании из Германии, гарантируют безопасность и стойкий результат. 
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Первый центр Epilas в Большом Сергиевском переулке, где упор делается именно на удаление нежелательных волос с помощью лазера, за время своей работы стал невероятно популярен, в первую очередь благодаря стоимости процедур и качеству их проведения. Здесь самые низкие цены в Москве на настоящую, действительно работающую лазерную эпиляцию.

Epilas на Рижской. Фото: Пресс-служба

Лазерная эпиляция – основная услуга сети центров Epilas. Чтобы эта "титульная" процедура выполнялась на самом высоком уровне, все врачи-дерматологи и врачи-косметологи дополнительно прошли курс повышения квалификации для работы на лазерном оборудовании MeDioStar NeXT PRO. В Epilas на Рижской клиентов ждут новые просторные процедурные кабинеты и, конечно же, свежемолотый кофе, чай и фирменный шоколад из Бельгии в зонах отдыха.

Фото: Пресс-служба

Кому довериться

Мало кто задумывается, что лазерная эпиляция хоть и является неинвазивной косметологической процедурой, к организациям для ее проведения предъявляются требования как к полноценным медицинским центрам. Но спрос рождает предложение, и из-за высокой востребованности, лазерная эпиляция появляется в прейскуранте даже обычных парикмахерских.

Несмотря на кажущуюся простоту и доступность услуги, профессиональная лазерная эпиляция не может выполняться в привычных салонах красоты. В первую очередь потому, что профессиональные лазеры являются источником высокого класса опасности и просто не продаются всем желающим. А это значит, что соглашаясь на процедуру в сомнительном салоне, вы, в лучшем случае, не получите желаемого результата, а в худшем – подвергнете опасности себя.

Фото: Пресс-служба

Более того, работать на лазерном оборудовании может только специалист с полноценным медицинским образованием, дополнительно обученный для работы именно с этим аппаратом. А организация, предоставляющая услуги лазерной эпиляции, обязана иметь лицензию министерства здравоохранения.

Порой можно увидеть негативные отзывы клиентов обычных салонов, которые пройдя курс "лазерной" эпиляции не получили должного эффекта от процедуры. Все дело в том, что не нарушая закон РФ, обычные салоны могут использовать так называемые фотоэпиляторы. Да и то далеко не все модели, а только те, что сертифицированы как бытовой прибор, как обычный электрочайник или пылесос.

В отличие от лазера, фотоэпилятор не фокусирует и не концентрируетт энергию в нужной точке обработки. Его лучи не способны проникать на глубину, достаточную для успешного удаления волос на теле. Кроме того, процедура фотоэпиляции совершенно бесполезна для людей со светлыми волосами, ведь свет от прибора совершенно не поглощается ими.

Как это ни печально, но отсутствие результата – не самое страшное, что может случиться после курса фотоэпиляции. Некоторые пациенты отмечают обратный эффект – волос становится значительно большее, чем росло ранее. Возникает паталогический гипертрихоз. А причина в том, что фотометодика удаления волос имеет общую основу с фототерапией, применяемой для лечения облысения!

Фото: Пресс-служба

Почему все-таки лазер

На сегодняшний день лазерная эпиляция является самым современным способом избавления от нежелательных волос. Видимый результат заметен уже после 3-4 процедур. Для полного прекращения появления новых волос  требуется 6-10 процедур с интервалом 3-5 недель. Полный курс занимает в общей сложности около года и позволяет наслаждаться гладкой кожей и надолго забыть о станках и воске. Срок восстановления волосяного фоликула индивидуален и составляет как правило от 1 до 8 лет.

Какими бы заманчивыми не были рекламные обещания избавить от волос навсегда за 1-2 процедуры, сделать этого не сможет никто. Все дело в том, что нам видны лишь 10-20% волос (от общего числа волосяных фолликулов). Остальные 80-90% находятся в стадии отсутствия роста, называемой телоген. В этой фазе новый волос в фолликуле еще не зародился, а значит и нет проводника для энергии лазера до фолликула. Довольно длительный интервал между процедурами устанавливается как раз с той целью, чтобы поразить максимальное число фоликулов в стадии роста волоса.

Количество требуемых процедур может быть разным. Оно зависит от гормонального фона и индивидуальных особенностей .

Фото: Пресс-служба

В профессиональных центрах эпиляции используются александритовый и диодный лазеры. Во время процедуры с александритовым лазером волос практически сразу выгорает. Именно поэтому возможны некоторые болезненные ощущения. Зато клиент наслаждается эффектом гладкой кожи сразу после ее проведения. А вот диодный лазер волос разрушает сам фоликул, а видимый волос при этом остается и выпадает в течение 10-14 дней после процедуры. Чем темнее и толще волос, тем больше в нем содержится пигмента меланина, тем лучше он нагревается и тем эффективнее будет лазерная эпиляция. Если же пигмент отсутствует, как в случае с седыми волосами, то, к сожалению, лазерная эпиляция будет неэффективной. Если же волос очень светлый или тонкий, то как правило требуется большее количество процедур, но в конце концов и такие волосы перестают появляться. Для борьбы с такими волосами применяются исключительно диодные лазеры, александритовые не дают никакого эффекта при работе со светлыми волосами.

Перед проведением курса лазерной эпиляции стоит помнить, что:

  • Необходимо предварительно ознакомиться с противопоказаниями;
  • Делать эпиляцию нужно только в лицензированном медицинском центре;
  • Проводить процедуру может только специалист с медицинским образованием по предварительному назначению врача.
8 ноября 2018, 11:33

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