В столичных ресторанах начинается распитие крови

В столичных заведениях стартует горячий хэллоуин-уикенд. Жуткие развлечения и зловещее меню – в подборке Dni.Ru.

УПИТЬСЯ КРОВЬЮ

В барах обещают Хэллоуин "очень пьяный" – и длиной в целую неделю. Так, в "Вермутерии" охмеляют вампиров, подавая коктейли с кровью, погруженные в гору льда. Кровь готовят из красного вермута, портвейна, содовой и биттера.

В японском баре "Нэко" в котике с вырванными глазами подают Bloody Cat. Сумасшедшее сочетание рома с малиновым пюре и абсентом, возможно, заставит вас мяукать от восторга.

В Neon Monkey придумали сладкий девчачий "Дискобол" (сливки, коксовый ликер и клубничное пюре), пацанский "Блэк Тай" (ржаной самогон, сухой вермут, чернила каракатицы, рыбный соус) и остро-сезонный микс "Пряная тыква", в основе которого печеная тыквы и спайси ром.

В баре "Кот Шредингера" всю неделю предлагают нарядный коктейль в мусорном ведерке (кашаса, сироп дыни и свежий базилик) и "Зеленый глаз".

Цены на праздничные напитки не превышают 450 рублей.

ПОСЕТИТЬ РАЙ И АД

В "Наволне by Soho Rooms" 26 и 27 октября устраивают вечеринки в стиле Heaven&Hell. Первый этаж ресторана превратится в преисподнюю (благодаря тематическому декору), а райским уголком станет круглогодичная терраса-оранжерея с раздвижным стеклянным куполом и бассейном на крыше особняка Soho Rooms. Хедлайнер уикенда – БАСТА. В субботней программе – большое шоу Soho CIRCUS с участием воздушных гимнастов, акробатов и мимов. Начало – после полуночи. Успейте забронировать столик.

МИЛО, ПО-СЕМЕЙНОМУ

На Хэллоуин с детьми добро пожаловать в загородный комплекс Soho Country Club. В воскресенье 28 октября, в 15:00 здесь стартует страшно захватывающее путешествие с командой профессиональных аниматоров. В программе: мюзикл с героями мультфильмов, шоу мыльных пузырей, фокусы, мастер-класс по изготовлению подсвечников из тыквы, экспресс-курс карате и тематический аквагрим. Участие в мероприятии – бесплатное. И сладкий стол в придачу.

ОТЖЕЧЬ С ДИДЖЕЯМИ

Страшно музыкальный Хэллоуин – в "Мумий Тролль Music Bar". В эту пятницу здесь зажигает STYLEZZ, главный ремиксмэйкер страны. В субботу – GAMBINO SOUND MACHINE, проект двух диджеев из Нижнего Новгорода и Барселоны. Сбор гостей – в 23:00. Вход в зловещем костюме – бесплатный.