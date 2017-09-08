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Lifestyle

Главные события Москвы с 8 по 14 сентября 2017 года

Фото: GLOBAL LOOK press
Главным событием недели, безусловно, станет празднование 870-летия Москвы. На День города приготовлены сотни мероприятий. Об этом и других интересных событиях ближайших семи дней – в традиционном обзоре Dni.Ru.
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8 сентября, пятница

В Гостином дворе стартует международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. В этом году ее тема: "Где революция?", она посвящена юбилею революционных событий 1917 года. Гостей будут ждать основная (Main) и специальная (Discovery) секции, которые представят молодых художников. Помимо прочего, свой специальный проект продемонстрирует воронежский художник Иван Горшков, один из ярких представителей "Воронежской волны", один из основателей Воронежского центра современного искусства. Мероприятие продлится до 10 сентября включительно.

Театр Луны открыл 25-й юбилейный театральный сезон премьерой драматического мюзикла "Чайка" в постановке южнокорейского режиссера Те Сик Кана. Герои "Чайки" запели: Аркадина стала звездой шансона, Маша – джазовой певицей, Костя – рокером. А финал должен удивить. В ролях звезды музыкального театра: Иван Ожогин, Анастасия Стоцкая, Никита Пресняков, Евгений Зайцев, Владимир Ябчаник и другие.

Мюзикл "Чайка". Фото: vk.com/teatr_luny

9 сентября, суббота

В этом году Москве исполняется 870 лет, и столица готова грандиозно отпраздновать это событие. Большая культурно-развлекательная программа под девизом "Москва – город, где создается история" насчитывает более 400 мероприятий на более чем 300 площадках.

Департамент спорта и туризма откроет в "Лужниках" 30 площадок. Любой желающий сможет увидеть выступления известных спортсменов, а также сам принять участие в таких мероприятиях, как Кубок мэра Москвы по воркауту, Всемирный день подтягиваний, Фестиваль фитнеса и многих других. Также там состоятся два концерта: "Большой рэп" и популярной и электронной музыки.

Фестиваль "Яркие люди". Фото: bright-people.ru

На выходных в рамках торжеств в парке Горького и парке искусств "Музеон" пройдет шестой ежегодный международный фестиваль "Яркие люди". Будет работать fashion-лаборатория под открытым небом, где известные художники – Андрей Бартенев, Саша Фролова, Кирилл Минцев, Венера Казарова и Роман Ермаков – представят новые коллекции. Ну а в парке Горького публику удивят спектаклями ведущих российских уличных театров. Хедлайнеры – французская театральная компания Remue Ménage со спектаклем Gueule d’ours ("Медвежья пасть") со светящимися четырехметровыми тростевыми куклами-медведями и итальянский театр Corona с музыкально-хореографическим шоу White Lady ("Белая леди") и постановкой Fiore di Loto ("Цветок лотоса"), которая в этом году открывала легендарный Венецианский карнавал.

Спектакль Gueule d’ours ("Медвежья пасть"). Фото: remue-menage.net

На Арбате на сцене у Театра имени Евгения Вахтангова (на так называемой собачьей площадке) развернется межмузейный фестиваль. В его рамках в том числе гости узнают историю этого места и прилегающих переулков, в домах которых жили знаменитые писатели, поэты, философы и музыканты. В программу входят пешеходные экскурсии, лекции знаменитых историков и литературоведов, творческие встречи с актерами и писателями, концерты классической и джазовой музыки.

На Цветном бульваре объединятся крупнейшие московские благотворительные фонды и общественные организации. Они представят результаты своей деятельности на выставке-ярмарке. Можно будет посмотреть интересную экспозицию, принять участие в мастер-классах и приобрести товары, сделанные подопечными фондов: мягкие игрушки, глиняную посуду, вязаные изделия и другие поделки. Также ожидаются спортивные состязания и праздничный концерт с участием популярных артистов.

В парке Победы на Поклонной горе выступят популярные артисты: Иосиф Кобзон, Анита Цой, Катя Лель, Сати Казанова, Родион Газманов, Юта и многие другие. 10 сентября на сцену выйдут популярные артисты радио "Дача".

Родион Газманов. Фото: пресс-служба певца

В саду "Эрмитаж" пройдет фестиваль "Театральный марш", где в 12-часовом марафоне покажут свои спектакли лучшие московские театры: Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, Театр им. Пушкина, "Балет Москва", "Школа драматического искусства", Театр на Таганке, "Школа современной пьесы", Театриум на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой, Театр кукол им. С.В. Образцова и многие другие.

В Саду им. Баумана выходные пройдут в атмосфере 60-70-х годов. Таганский парк устроит большой спортивный праздник. В Царицино подготовлена праздничная программа "Москва созидает", включающая в себя шедевры российской и мировой классической музыки. С подробным списком мероприятий вы можете ознакомиться на официальном сайте Департамента культуры города Москвы.

Maker Faire Moscow. Фото: misis.ru

В НИТУ "МИСиС" впервые в России состоится Maker Faire Moscow – фестиваль изобретений и смелых технических решений. Организаторы планирует собрать на одной более двух сотен участников из разных стран, которые представят свои смелые инженерные и дизайнерские решения. Гостей будет также ждать шоу технологий, ярмарка, открытый лекторий, а также интереснейшие экспонаты: например, первый в России 3D био-принтер, крупнейший 3D-принтер в стране, печатающий пластиком, роботы, коптеры, кинетические конструкции, машины для выращивания растений и пр. Юных посетителей будут ждать конкурсы и мастер-классы. Всем, инженерным делом, мейкингом и наукой – однозначно стоит быть.

Людовико Эйнауди. Фото: ludovicoeinaudi.com

А в "Крокус Сити Холле" выступит итальянский маэстро Людовико Эйнауди, известный широкой публики в качестве автора саундтрека к фильмам "1+1", "Искатель воды" и "Дж.Эдгар". Его многогранные произведения сочетают в себе и традиции классики, и современное электронное звучание, и подвижность поп-музыки. Первый концерт состоится 8 сентября, но билеты на него уже распроданы, так что желающим попасть на выступления в субботу следует поторопиться.

10 сентября, воскресенье

В Fantomas Chateau&Rooftop с 2 дня до 2 ночи пройдет первый мужской Концептуальный день MEN’STORY. На мероприятии будут собраны лучшие товары, эксклюзивные услуги и развлечения formenonly: гостей будут ждать fashion-показы, маркет мужских брендов и аксессуаров, обуви и сумок, шоу-программа и многое другое. Ведущими станут актриса, телеведущая, модель Мия Зарринг и модный критик, имиджмейкер, стилист Александр Белов. Организаторы обещают, что насыщенная программа не даст публике заскучать ни на секунду – ожидается выставка картин, показ женского нижнего белья, мастер-класс и прочие интересные события.

11 сентября, понедельник

Игорь Бутман. Фото: vk.com/butmanclub

В Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке традиционный заряд энергии в начале недели обеспечит сам Игорь Бутман и его Московский джазовый оркестр. Можно быть уверенными, что, придя на концерт, можно будет получить лавину энергии, которая, безусловно, скрасит ближайшие осенние дни.

12 сентября, вторник

В клубе RED выступит южно-африканская альтернативная группа Seether, которая привезет в столицу новую программу, состоящую из композиций с нового альбома, а также лучших хитов прошлых лет. Коллектив получил признание далеко за пределами своей страны, в его активе уже семь полноценных пластинок, но группа не собирается останавливаться на достигнутом. Все любители альтернативной музыки смогут лично увидеть и услышать, как ее видят парни из ЮАР.

Группа Seether. Фото: Пресс-служба

А в Центральном Доме Актера покажут спектакль "Имя", основанный на трудах норвежского драматурга, поэта и писателя Юна Фоссе. По сюжету 19-летняя Беата возвращается к родителям со своим молодым человеком, отцом ее будущего ребенка, но дома их ждет холодный прием. А тут еще внезапно появляется и ее друг детства, первая любовь. Режиссер Йоэл Лехтонен (родом из Финляндии) полтора года работал над тем, чтобы создать атмосферное действо и напомнить зрителям, как важно уметь слушать близких людей.

13 сентября, среда

Главclub Green Concert посетит Matisyahu (Матисьяху, в переводе с иврита "божий дар") – вероятно, единственный в мире правоверный еврей, ставший знаменитым музыкантом, исполняющим регги. Его клипы на Youtube собирают десятки миллионов просмотров, дискография насчитывает шесть альбомов, новый "Undercurrent" и будет презентован в Москве.

Matisyahu (Матисьяху). Фото: GLOBAL LOOK press/Jeff Moore

14 сентября, четверг

Состоится премьера совместного проекта театра "Школа драматического искусства" и продюсера Леонида Робермана "Безприданница" по пьесе А. Н. Островского "Бесприданница". Основная тема – желание и невозможность быть свободной в мире денег. Постановщик Дмитрий Крымов рассказывает: "В центре истории такая "русская Кармен", только окружена она не романтическими тореадорами и нарушающими воинский устав солдатами, а строго иерархической и жестокой командой деловых людей со странными, выдуманными именами, например – Мокий Парменыч и Харита Игнатьевна. Это позволяет взглянуть на них как на персонажей русской черной комедии дель арте, а на Островского как на родоначальника особого жанра в русской драматургии". На вопрос, почему название спектакля пишется через "з", Крымов отвечает, что так писали раньше, и так звучит лучше, как-то жестче.

Спектакль "Безприданница". Фото: instagram.com/sdart_theatre / Н.Чебан

В ЦДХ Ирина Богушевская откроет новый концертный сезон. Певица представит программу "Нежная Осень". Артистка говорит: "Наш репертуар постоянно прирастает моими новыми песнями, детскими и взрослыми – и еще в нем изредка появляются вещи других авторов: настоящие жемчужины, сильные и необычные, те, которые цепляют меня так сильно и прорастают в меня настолько глубоко, что я готова неделями биться над точным, ладным и удобным переводом. И сейчас у меня в руках как раз такая жемчужина, которую я выловила из волн радиоэфира однажды в полнолуние. Итак, я думаю обо всех этих песнях и испытываю сильное и очень светлое предвкушение. Предвкушение нежной осени. Приходите и разделите ее со мной".

В кино выходит мистический ужастик "Мама!" с Дженнифер Лоуренс и Хавьером Бардемом в главных ролях. Молодожены переезжают жить в загородный дом, и вроде бы вот оно, долгожданное семейное счастье. Но внезапно к ним приходят незваные гости, таинственные незнакомцы, которые не оставят ничего от их спокойной безмятежной жизни.

Автор: Василий Ручкин8 сентября 2017, 10:49

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