Хефнер оставил молодую жену без наследства
По данным US Weekly, издатель оставил свою молодую жену Кристал не у дел. Еще в 2012 году перед свадьбой Хью Хефнер потребовал, чтобы модель подписала брачный договор, по условиям которого в случае его смерти женщина не получает ни гроша.
Единственное, что сможет забрать Кристал, – украшения, одежда и некоторые личные вещи, приобретенные за пять лет брака. Но и этого 31-летней модели может хватить на несколько лет безбедной жизни. Ее обручальное кольцо с увесистым бриллиантом оценивается примерно в 100 тысяч долларов.
Почти все деньги основателя Playboy разделят между собой его дети – трое сыновей Купер, Дэвид, Марстон и дочь Кристи Хефнер. Часть имущества, согласно завещанию, отойдет Университету Южной Калифорнии и нескольким благотворительным организациям.
Основатель культового журнала для мужчин Playboy Хью Хефнер скончался 27 сентября. Ему был 91 год. Издатель умер в собственном особняке в Лос-Анджелесе. В последние минуты короля обнаженки окружали родные и близкие, передает "360".
Как писали Dni.Ru, общественность шокировало поведение вдовы Хью Хефнера. В день смерти издателя 31-летняя модель каждые два часа публиковала в Facebook новые заметки и смотрела свадебные платья. Пользователи Сети недоумевают, почему, когда Хефнер умирал в своей постели, его жена сидела в интернете и постила шутки.
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