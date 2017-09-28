Хефнер оставил молодую жену без наследства

Создатель Playboy Хью Хефнер за свою жизнь смог скопить около 45 миллионов долларов. Журналисты выяснили, кому достанется наследство короля обнаженки.

По данным US Weekly, издатель оставил свою молодую жену Кристал не у дел. Еще в 2012 году перед свадьбой Хью Хефнер потребовал, чтобы модель подписала брачный договор, по условиям которого в случае его смерти женщина не получает ни гроша.

Единственное, что сможет забрать Кристал, – украшения, одежда и некоторые личные вещи, приобретенные за пять лет брака. Но и этого 31-летней модели может хватить на несколько лет безбедной жизни. Ее обручальное кольцо с увесистым бриллиантом оценивается примерно в 100 тысяч долларов.

Почти все деньги основателя Playboy разделят между собой его дети – трое сыновей Купер, Дэвид, Марстон и дочь Кристи Хефнер. Часть имущества, согласно завещанию, отойдет Университету Южной Калифорнии и нескольким благотворительным организациям.

Основатель культового журнала для мужчин Playboy Хью Хефнер скончался 27 сентября. Ему был 91 год. Издатель умер в собственном особняке в Лос-Анджелесе. В последние минуты короля обнаженки окружали родные и близкие, передает "360".



Как писали Dni.Ru, общественность шокировало поведение вдовы Хью Хефнера. В день смерти издателя 31-летняя модель каждые два часа публиковала в Facebook новые заметки и смотрела свадебные платья. Пользователи Сети недоумевают, почему, когда Хефнер умирал в своей постели, его жена сидела в интернете и постила шутки.