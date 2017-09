Молодая жена 91-летнего Хефнера веселилась в момент его смерти

Общественность шокировало поведение Кристал Хефнер. В день смерти своего мужа 31-летняя модель каждые два часа публиковала в Facebook новые посты с шутками и смотрела свадебные платья.

Так, в момент, когда в СМИ появились новости о смерти Хефнера, Кристал разместила пост о героях сериала "Игра престолов". Пользователи Сети упрекнули модель в бестактном поведении, но новоиспеченная вдова просто не обратила внимание на критиков.

Однако позже Кристал все же удалила часть заметок, оставив только те, которые были опубликованы за несколько часов до смерти Хью. Но общественность это только еще больше разозлило. Многие недоумевают, почему, когда Хефнер умирал в своей постели, его жена сидела в интернете и постила шутки, пишет Life.

Напомним, основатель самого известного журнала для мужчин Playboy Хью Хефнер скончался в США 27 сентября. Издатель умер "от естественных причин" в своем особняке в окружении родных и близких. Ему был 91 год.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4