Популярная актриса шокировала своим возрастом
Известная в Азии модель в своем Instagram рассказала, сколько ей на самом деле лет. Оказалось, что девушке уже 42 года. Несмотря на это, она до сих пор востребована в мире моды, снимается для обложек глянцевых журналов и в рекламе новых коллекций известных брендов.
Если раньше 367 тысяч подписчиков в основном восхищались ее чистой кожей, ростом, большими глазами и невероятными съемками, в которых девушка принимала участие, то теперь поражаются ее удивительно молодому виду. "Идеальная богиня", "Это, должно быть, волшебство. Она как эльф", – говорят комментаторы аккаунта Линь Чилинг.
Актриса стала знаменитой в Японии после съемок в фильме "Битва у Красной скалы" режиссера Джона Ву, где исполнила одну из главных ролей. Кроме того, она играла в популярном в Стране восходящего солнца сериале "Алые сердца", ставшим культовым в Азии.
Девушка родилась в 1974 году на юге Тайваня, училась в обычной средней школе, где и была замечена продюсером в 15-летнем возрасте. После окончания обучения она отправилась в Канаду, в колледж, а после поступила в Университет Торонто, который окончила в 1997 году в 23-летнем возрасте.
Там она научилась отлично разговаривать на английском, что во многом и определило ее будущее. После учебы вернулась на родину, где начала свою карьеру как модель, а после – как ведущая телевидения и актриса. Все ее начинания оборачивались успехом.
Местная пресса подарила ей титул "первое лицо Тайваня", Лин Чилин долгое время была официальным представителем авиакомпании China Airlines и знаменитого бренда часов Longines. Всего девушка снялась в 14 фильмах, начиная с 2008 года, став невероятно популярной именно как актриса.
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