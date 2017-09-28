Популярная актриса шокировала своим возрастом

Тайваньская актриса и модель Линь Чилин ввела фанатов в ступор, раскрыв свой возраст. Несмотря на то что девушка не стеснялась делиться со своей аудиторией фотографиями без макияжа, пользователи и предположить не могли, сколько ей лет.

Известная в Азии модель в своем Instagram рассказала, сколько ей на самом деле лет. Оказалось, что девушке уже 42 года. Несмотря на это, она до сих пор востребована в мире моды, снимается для обложек глянцевых журналов и в рекламе новых коллекций известных брендов.

Если раньше 367 тысяч подписчиков в основном восхищались ее чистой кожей, ростом, большими глазами и невероятными съемками, в которых девушка принимала участие, то теперь поражаются ее удивительно молодому виду. "Идеальная богиня", "Это, должно быть, волшебство. Она как эльф", – говорят комментаторы аккаунта Линь Чилинг.

Публикация от 林志玲chiling (@chiling.lin) Авг 16 2017 в 7:54 PDT

Актриса стала знаменитой в Японии после съемок в фильме "Битва у Красной скалы" режиссера Джона Ву, где исполнила одну из главных ролей. Кроме того, она играла в популярном в Стране восходящего солнца сериале "Алые сердца", ставшим культовым в Азии.

Публикация от 林志玲chiling (@chiling.lin) Авг 21 2017 в 7:24 PDT

Девушка родилась в 1974 году на юге Тайваня, училась в обычной средней школе, где и была замечена продюсером в 15-летнем возрасте. После окончания обучения она отправилась в Канаду, в колледж, а после поступила в Университет Торонто, который окончила в 1997 году в 23-летнем возрасте.

Публикация от 林志玲chiling (@chiling.lin) Июн 24 2017 в 3:11 PDT

Там она научилась отлично разговаривать на английском, что во многом и определило ее будущее. После учебы вернулась на родину, где начала свою карьеру как модель, а после – как ведущая телевидения и актриса. Все ее начинания оборачивались успехом.

Публикация от 林志玲chiling (@chiling.lin) Апр 27 2016 в 4:02 PDT

Местная пресса подарила ей титул "первое лицо Тайваня", Лин Чилин долгое время была официальным представителем авиакомпании China Airlines и знаменитого бренда часов Longines. Всего девушка снялась в 14 фильмах, начиная с 2008 года, став невероятно популярной именно как актриса.