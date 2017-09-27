Российская модель Playboy показала соблазнительную грудь

Известная российская топ-модель Мария Лиман порадовала своих подписчиков очередным пикантным фото. На снимке девушка стоит на фоне природы, едва прикрывая пышную грудь.

На страницу знойной брюнетки в Instagram подписаны более 308 тысяч пользователей. Красотка регулярно радует поклонников соблазнительными фотографиями в полуобнаженном виде. На этот раз поводом похвастаться идеальным телом стал приход осени.

Публикация от Мария Лиман (@liman_maria) Сен 26 2017 в 10:03 PDT

Мария опубликовала снимок, на котором она стоит между деревьями в одних трусах, эротично прикрывая пышный бюст."Ловлю последние лучики летнего солнышка. Холодно, но меня ваша любовь греет", – подписала снимок модель. Естественно, фолловеры осыпали 22-летнюю девушку восхищенными комментариями.

Публикация от Мария Лиман (@liman_maria) Сен 27 2017 в 7:00 PDT

Однако на этом модель решила не останавливаться и спустя несколько часов опубликовала еще один пикантный снимок. На сей раз красотка позирует полубоком, демонстрируя камере свои аппетитные "тылы".

Публикация от Мария Лиман (@liman_maria) Сен 3 2017 в 1:58 PDT

Новый снимок модель решила сопроводить философским комментарием: "Все новое – это хорошо забытое старое. И конечно же это касается не только вещей, а людей в первую очередь. Со мной часто знакомятся люди, которые не видели меня на протяжение 3-5 лет. Оказывается, произвести "первое" хорошее впечатление можно несколько раз".

Публикация от Мария Лиман (@liman_maria) Авг 21 2017 в 1:09 PDT

Подписчики модели проигнорировали эту глубокую мысль, сосредоточив внимание на ее шикарной фигуре. Мария Лиман – 22-летняя уроженка Ростова-на-Дону. В 2015 году она выиграла международный конкурс красоты Miss World Next Top Model Russia 2015. В 2016 году топ-модель снялась для календаря Playboy.