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Lifestyle

Российская модель Playboy показала соблазнительную грудь

Мария Лиман. Фото: instagram.com/liman_maria
Известная российская топ-модель Мария Лиман порадовала своих подписчиков очередным пикантным фото. На снимке девушка стоит на фоне природы, едва прикрывая пышную грудь.
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На страницу знойной брюнетки в Instagram подписаны более 308 тысяч пользователей. Красотка регулярно радует поклонников соблазнительными фотографиями в полуобнаженном виде. На этот раз поводом похвастаться идеальным телом стал приход осени. 

 

 

Мария опубликовала снимок, на котором она стоит между деревьями в одних трусах, эротично прикрывая пышный бюст."Ловлю последние лучики летнего солнышка. Холодно, но меня ваша любовь греет", – подписала снимок модель. Естественно, фолловеры осыпали 22-летнюю девушку восхищенными комментариями. 

Однако на этом модель решила не останавливаться и спустя несколько часов опубликовала еще один пикантный снимок. На сей раз красотка позирует полубоком, демонстрируя камере свои аппетитные "тылы".

 

Новый снимок модель решила сопроводить философским комментарием: "Все новое – это хорошо забытое старое. И конечно же это касается не только вещей, а людей в первую очередь. Со мной часто знакомятся люди, которые не видели меня на протяжение 3-5 лет. Оказывается, произвести "первое" хорошее впечатление можно несколько раз". 

 

 

Подписчики модели проигнорировали эту глубокую мысль, сосредоточив внимание на ее шикарной фигуре. Мария Лиман – 22-летняя уроженка Ростова-на-Дону. В 2015 году она выиграла международный конкурс красоты Miss World Next Top Model Russia 2015. В 2016 году топ-модель снялась для календаря Playboy.

Автор: Рудольф Великолепный27 сентября 2017, 17:38

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