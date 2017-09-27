Что чаще всего россияне воруют из гостиниц

Российские туристы выносят из гостиниц полотенца, халаты и постельное белье. К таким выводам пришли в сервисе аренды жилья, проанализировав отзывы владельцев российских отелей эконом-класса.

В топ-10 вещей, которые воруют чаще всего, входят посуда (чашки, тарелки, ложки, вилки) и бытовые принадлежности (открывашки, ложки для обуви, одежные щетки). Россиян не смущают даже габариты – они порой крадут из отелей плафоны с люстр и зеркала. Помимо этого, традиционно в топе – пульты управления от бытовой техники и батарейки, таблички на дверь и мелкая бытовая техника (фены, утюги и электрочайники).

В редких случаях постояльцы прихватывают щенков элитных пород, которые принадлежат отельерам. Составители списка отмечают: при формировании топа они не учитывали тапочки, туалетные принадлежности и косметику, которые бесплатно предоставляются гостям.

Чтобы предотвратить воровство, отели заключают с туристами договор на оказание услуг: гость обязан указать свои паспортные данные, а также внести внушительный денежный залог. Кроме того, в коридорах и холлах гостиницы установлены видеокамеры. Опытные владельцы отелей рекомендуют делать небольшой подарок гостю при заселении – тогда ему будет намного сложнее морально украсть что-нибудь.

В июле этого года наши туристки оказались в центре скандала. Когда девушки покидали гостиницу, администрация отеля настоятельно попросила их открыть чемоданы, содержимое которых зафиксировали заранее приглашенные журналисты. Позднее сюжет об отельных воровках показали по местному телевидению.

В чемоданах девушек обнаружили несколько литров коньяка из мини-бара, шампуни, гели для душа, полотенца, вилки, ложки, чай, фруктовые соки и мандарины. Владельцы гостиницы настояли на оплате присвоенного, после чего отпустили гостей. "Скоро будем ставить чипы на полотенца", – сказали они.