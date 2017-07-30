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Общество

Вор и бродяга захватили самолет в Петрозаводске

Ту-134. Фото: Жигайлов Алексей/Фотохроника ТАС
В июле 1977 года в Петрозаводске развернулась драма с захватом заложников в самолете и попыткой угона воздушного судна в одну из капиталистических стран. В печати тогда такие случаи не афишировали, но, как известно – все тайное когда-нибудь становится явным.
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УГНАТЬ САМОЛЕТ В СССР – МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

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 Криминальный СССР

Сюжеты Криминальный СССР

В это трудно поверить, но в СССР начиная с 50-х годов прошлого века было зафиксировано более ста случаев захватов самолетов, 22 из них были успешными. Это значит, что угонщикам удавалось заставить власти и силовые структуры пойти на выполнение всех или части требований. Самый громкий и самый дерзкий случай, информация о котором все-таки попала в прессу – захват самолета семьей Овечкиных в 1988 году.

В самый разгар перестройки молодые талантливые музыканты джаз-бэнда "Семь Симеонов" под руководством своей матери взяли в заложники пассажиров и экипаж Ту-154 рейса Иркутск-Ленинград. Они хотели полететь в Лондон. Эта история закончилась трагически: погибла стюардесса и три пассажира, пятерых террористов застрелили при штурме, еще более десяти человек получили ранения.

Исход захвата самолета Ту-134 в Петрозаводске летом 1977 года был менее трагическим и в какой-то степени даже комическим, но, тем не менее, 72-м пассажирам лайнера пришлось пережить несколько часов ужаса.

Фото: Корзин Борис/Фотохроника ТАСС

МУЛЯЖ ГРАНАТЫ ЗА 8 РУБЛЕЙ

Александр Загирняк и Геннадий Шелудько отбывали наказание на "химии". В советское время так назывались предприятия с особо вредными условиями труда – лакокрасочное производство, химические заводы, фабрики минеральных удобрений. Обычно туда отправляли преступников, которым посчастливилось выйти из колони по УДО. Там они работали несколько лет до окончательного освобождения.

Молодые люди (им было около 20-ти лет) до "химии" сидели за бродяжничество и кражи. Но жажда свободы не давала им покоя и на полузакрытом поселении. Саша и Гена очень хотели жить в Европе, а именно – в Швеции. Почему они выбрали именно эту страну "загнивающего капитализма" неизвестно, но тяга к ней перевешивала в их головах мысли об исправлении.

Для того, чтобы очутиться в Стокгольме необходимо было попасть в любой самолет и иметь с собой хоть какое-то оружие. Но вот незадача - авиабилет можно купить только по паспорту, которого у отбывающих наказание отбирают. Но условия содержания на "химии" позволяли выходить за пределы колонии и за неделю до захвата Загирняк и Шелудько отправились в Петрозаводск на разведку.

Там им удалось уговорить двух случайных прохожих купить по своим паспортам два билета на рейс до Ленинграда, да к тому же познакомиться с учащимся ПТУ, который продал им за 8 рублей учебную гранату Ф-1, называемую в народе лимонкой. "Базовый комплект" для осуществления плана по захвату самолета был в руках у преступников.

Фото: Мохов А./Фотохроника ТАСС

ДЕНЬ ИКС 10 ИЮЛЯ

Иметь билет на самолет и очутиться на его борту – это не одно и тоже. Загирняку и Шелудько предстояло пройти регистрацию на рейс, не имея при себе никаких документов. Но фортуна улыбнулась им в аэропорту: разыграв спектакль про двух студентов, которые летят в Ленинград, где в приемной комиссии одного из вузов лежат их паспорта, преступники все-таки попали в салон Ту-134. Гранату они спрятали в корпусе радиоприемника "Геолог", это был их единственный багаж и поэтому никаких подозрений при досмотре в аэропорту не возникло.

Так как лететь до северной столицы от Петрозаводска менее часа, действовать решили быстро. Через несколько минут после взлета Шелудько взяв за руку стюардессу удалился вместе с ней по направлению к кабине пилотов. С этого момента и началась драма, которая длилась около двух суток.

Пассажиры самолета начали нервничать, когда заметили, что часовой полет продолжается уже более трех часов. Все это время самолет кружил сначала над территорией СССР, а затем пересек границу и направился в сторону Скандинавского полуострова.  До Швеции лайнер так и не долетел, пришлось сесть в Хельсинки на дозаправку.

Фото: Корзин Борис/Фотохроника ТАСС

ПЕРЕГОВОРЫ И ТЯГОСТНОЕ ОЖИДАНИЕ

Власти Финляндии начали переговоры с угонщиками и всячески затягивали время для того, чтобы спецслужбы и полиция смогли бы подготовиться к штурму самолета. Захватчикам было предложено пересесть на пятиместный легкомоторный самолет, так как Ту-134 был в военном исполнении и Швеция отказалась его принимать.

После долгих уговоров Загирняк и Шелудько согласились отпустить женщин и детей, а вскоре потеряли бдительность и не заметили, как несколько заложников сбежали через люк в багажном отделении самолета. Муляж гранаты с выдернутой чекой один из угонщиков все время держал в руке, но на исходе вторых суток один из пассажиров уговорил его вставить чеку обратно.

Странно, что в этот момент крепкие мужчины, остававшиеся в салоне, не скрутили террористов. Возможно, заложники и не думали, что оружие угонщиков – учебная  граната, купленная за 8 рублей.

Фото: Яцина Владимир/Фотохроника ТАСС

Среди пассажиров трагического рейса был ленинградский журналист, который решил взять у преступников небольшое интервью. Выглядело оно, по словам одного из заложников примерно так:

– Почему покидаете Родину?

– Так надо. Мы не в ладах с законом и тюремный режим нам надоел.

– Почему именно Швеция, у вас там родственники?

– Нет, но эта страна нас не выдаст. Отсидим за угон самолета, зато потом будем жить в нормальной стране.

– Какую веру исповедуете?

– Христианство.

– Тогда почему нарушаете христианские заповеди?

На этом интервью закончилось, потому что последний вопрос вывел угонщиков из себя.

ШТУРМ И СУД

На исходе вторых суток, когда в самолете осталось трое мужчин-заложников, финские полицейские решились на штурм. Силовики крайне удивились, когда увидели, что горе-террористы попросту уснули. Сказалось нервное напряжение и двое суток без сна. Через несколько дней Загирняк и Шелудько были переданы советским властям, а всех  пассажиров злополучного рейса отправили в Ленинград, где с каждым из них на протяжении нескольких часов беседовали сотрудники КГБ, выясняя все обстоятельства авиаугона.

Фото: Малышев Николай/Фотохроника ТАСС

Суд над террористами прошел в октябре того же, 1977 года. Геннадия Шелудько приговорили к 15 годам лишения свободы, добавив еще почти два года срока, который он не отсидел по прошлому делу. Александру Загирняку повезло – его отправили в колонию на 7 лет, присовокупив один год.

Следствие выяснило, что в результате двухдневного простоя самолета ТУ-134, Ленинградскому объединенному авиаотряду был причинен материальный ущерб в сумме 300 058 рублей 86 копеек, который взыскали с обвиняемых в пользу государства.

Автор: Александр Пельт30 июля 2017, 10:05

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