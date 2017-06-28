Россияне попались на краже туалетной бумаги в турецком отеле

Умер Яковлев из "Иванушек" ММКФ Интервью Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Борющаяся с раком участница "Дома-2": Все лекарства бессильны
Состояние Марины Анисиной резко ухудшилось
Подробности свадьбы Голубкиной и Ливанова
Бузову отругали за разврат в Монте-Карло
Лена Миро назвала Пугачеву хабалистой матерью-одиночкой
партнеры
Четверг 29 июня
Лента новостей
16:09
Присяжные вынесли вердикт по делу Немцова
15:35
Меркель жестко унизила Эрдогана
15:28
В Москве частично перекроют Бульварное кольцо
15:27
Тренеры сборной России отбирали биатлонисток после секса
15:18
Новый LEXUS LX 570: Вседорожник представительского класса
15:13
В Киеве признали провал Порошенко
15:12
Найден заказчик "порнопамятника" выпускницы 1941-го под Москвой
15:06
Актера Ширвиндта обвинили в краже
14:52
Очевидцы сняли НЛО над Челябинском
14:48
Юлия Беретта об отношениях с Губиным
14:35
В Москве показали "Искушение цивилизацией"
14:32
Критики назвали лучшие фильмы ММКФ
14:30
Трамп готовит провокацию против России
14:17
Ноги исхудавшей Максаковой превратились в спички
14:15
Врачи запретили Емельяненко драться
14:10
Почему Трамп избегает встречи с Путиным
13:51
Паблик MDK посмеялся над смертью Олега Яковлева
13:47
Организаторы "Евровидения" резко отчитали Эрнста
13:43
От рыбаков сбежал приглашенный на фотосессию карп
13:40
В Москве объявлен желтый уровень опасности
13:16
Пьяный москвич угнал трактор и протаранил такси
13:16
McDonald’s запустил сервис по доставке еды
13:07
Международная мозаика
13:05
Последняя фотосессия Олега Яковлева
13:04
17-летний мажор на Land Rover врезался в толпу рабочих
13:02
Ученые сообщили о человеческом бессмертии
12:45
Новикова рыдает из-за смерти Яковлева
12:08
Апполонов шокирован нелепой смертью Яковлева
12:00
Больше всего пенсионеров живет в московском регионе
11:59
Роковое проклятие группы "Иванушки"
11:52
Серебренников сдал экс-директора "Гоголь-центра"
11:51
Сердюкова взяли руководителем в КамАЗ
11:50
Обнаглевший голубь сорвал матч на Уимблдоне
11:38
Поволжье и Урал ждет генеральная уборка
11:33
Студентка изобрела полезное пиво
11:29
Жена отказалась хоронить Олега Яковлева
11:27
В России разорился банк из топ-100
11:19
Что смотреть в кино в выходные
11:15
Надя Ручка не может поверить в смерть Олега Яковлева
10:55
Банки составили черные списки россиян
10:53
Меркель устроила Макрону публичную порку
10:48
iPhone 8 детально показали на видео
10:38
После развода Бондарчук дала шанс Виторгану
10:34
Олег Яковлев: Я спел все – пора уходить
10:14
Лучшие клипы Олега Яковлева
10:13
Российские ученые научились выжигать раковые клетки
10:10
Стала известна причина смерти Олега Яковлева
10:02
В Москве нашли надгробие приближенной Петра I
09:46
Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
09:38
Роналду сбежал из России из-за рождения близнецов
09:32
Смартфон загорелся в руках у школьницы
09:24
Как жил "Иванушка" Олег Яковлев
09:16
Жена Олега Яковлева: Как же я теперь без тебя?
09:10
Единственная выпускница школы покорила Сеть
08:59
Тиллерсон устроил истерику в Белом доме
08:46
Умер экс-солист группы "Иванушки" Олег Яковлев
08:31
В каких регионах россияне живут дольше всего
08:28
Москва подняла на смех "Королеву Елизавету"
08:24
Киев "решился" на радикальные изменения в Крыму
08:07
Центр Москвы перекроют из-за кинофестиваля
22:47
Пермякова из "Интернов" развелась с ВИЧ-положительным наркоманом
22:00
Что не стоит говорить человеку с мигренью
21:48
Любовный гороскоп на июль
21:23
ФБР допрашивало сотрудников "Лаборатории Касперского"
21:00
Сбитый автобусом мужчина убежал в бар после аварии (видео)
20:51
Похудевшая Чехова в купальнике похожа на Боярского
20:24
Бузова решилась на изменение внешности
20:11
Когда наступает "сексуальный расцвет"
19:50
Корчевников потрясен роскошным особняком Киркорова (видео)
19:38
Telegram внесен в реестр Роскомнадзора
19:36
Казахстан становится новой туристической Меккой
19:34
Известный певец разбился в страшном ДТП
19:13
Рози Хантингтон-Уайтли родила Джейсону Стэтхэму первенца
19:07
Знаменитый блогер о Яковлеве: Ужасно осознавать случившееся
18:50
Маньяк с кислотой ужаснул Ставрополье
18:48
Россия накажет Трампа за грехи Обамы
18:47
Как власти Ставрополья помогают пострадавшим от наводнения
18:43
Валерию обозвали жлобихой из-за сына
18:38
В Москве в доме Брежнева нашли притон садистов
18:25
Запашный проговорился о рождении внебрачного ребенка у брата
18:22
Жена запретила известному актеру общаться с детьми на украинском
18:06
Киев пригрозил Москве украинскими гастарбайтерами
17:53
El Tempo дарит обувь за селфи с Роналду
17:52
Перед саммитом G20 устроили секс-вечеринку
17:45
Бурятские подростки с ножницами изнасиловали пенсионерку
17:42
Присяжные попросили перенести оглашение вердикта по делу Немцова
17:35
Ясновидящая предсказала скорую смерть Яковлева
17:32
Что стало с завершившими карьеру красавицами-спортсменками
17:29
ФАС завела дело против "дочки" LG
17:15
За критику геев начнут отбирать детей
17:12
Шикарная жизнь 22-летней дочки Абрамовича
17:12
Дочь миллионера сбила насмерть байкера в Москве
17:03
Гонщицу Багдасарян третий раз задержали в Москве
16:55
Как жил "пьяный" мальчик
16:48
Литвинова шокировала Собчак смертельным диагнозом
16:32
Какие болезни россияне чаще всего привозят из отпуска
16:28
Хорошо ли вы знаете сериал "Игра престолов"?
16:28
Атамбаев и Володин встретились в Бишкеке
16:17
80-летнюю Немоляеву спасают после тяжелой потери
16:16
Дуров согласился на требования Роскомнадзора
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В МГЮА объяснили установку памятной доски Сталину
Жена отказалась хоронить Олега Яковлева
Умер экс-солист группы "Иванушки" Олег Яковлев
Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
Стала известна причина смерти Олега Яковлева
Как жил "пьяный" мальчик
Происшествия

Россияне попались на краже туалетной бумаги в турецком отеле

Фото: GLOBAL LOOK press
Двое жителей Сургута попытались похитить из турецкого отеля 14 рулонов туалетной бумаги и пять литров ликера. Как выяснилось, охрана гостиницы наблюдала за действиями россиян несколько дней.
прочитано 3404 раза

Всего россияне за время отпуска сумели наполнить украденными вещами целых два чемодана, передает Life.ru со ссылкой на паблик Mash в социальной сети "ВКонтакте". Помимо туалетной бумаги и ликера, жители Сургута присвоили себе тапочки, халаты и полотенца, а также фрукты и вырванные с корнем растения из приотельного сада.

ПО ТЕМЕ

Незадачливый воришка застрял в дверях с награбленным

Воришка избежал тюрьмы предложением руки и сердца

Девушка обчистила подругу и поехала кутить в Москву

Однако вывезти из отеля украденные вещи у россиян не получилось. Охранники гостиницы заметили, что мужчины регулярно сливают ликер в пластиковые бутылочки. После этого они следили за воришками на протяжении недели.

При выезде из отеля охранники потребовали у постояльцев показать им содержимое чемоданов. Примечательно, что россияне сложили украденные вещи крайне аккуратно – фрукты они разложили по пакетам, а растения смочили и завернули их полиэтилен. Тапочки и полотенца они положили сверху.

Отметим, что сотрудники отеля все же позволили россиянам отправиться в аэропорт. В качестве наказания они оплатили все украденные вещи по их рыночной стоимости.

Напомним, в сентябре 2016 года женщина вместе с ребенком решилась на ограбление супермаркета в Ростове-на-Дону. Примечательно, что она попыталась украсть одиннадцать коробок конфет, шесть банок кофе и две бутылки коньяка. Общая стоимость пропавших с прилавка товаров составила 5500 рублей. Сотрудники магазина заметили действия воришки и вызвали стражей порядка. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Автор: Константин Улюкаев28 июня 2017, 21:28

комментарии

Политика

Меркель жестко унизила Эрдогана
Трамп готовит провокацию против России
Тиллерсон устроил истерику в Белом доме
Киев "решился" на радикальные изменения в Крыму

Шоу-бизнес

После смерти Яковлева "Иванушек" назвали бездарными
Юлия Беретта об отношениях с Губиным
Ноги исхудавшей Максаковой превратились в спички
Яковлева похоронят с Паниным

Проишествия

Охранник застрелил коллегу во время забавы с автоматом
Женщина зарезала мужа из-за неубранной постели
Старушка кинула на удачу монеты в двигатель самолета
"Опекуна" Вороненкова жестоко убили

Lifestyle

Актера Ширвиндта обвинили в краже
Критики назвали лучшие фильмы ММКФ
Лучшие клипы Олега Яковлева
Что смотреть в кино в выходные
Шоу-бизнес

Пермякова из "Интернов" развелась с ВИЧ-положительным наркоманом

Актриса шокировала Кудрявцеву словами о муже-алкоголике
Шоу-бизнес

После развода Бондарчук дала шанс Виторгану

Актер дал откровенное интервью
Шоу-бизнес

Юлия Беретта об отношениях с Губиным

Бывшая участница гелз-бенда "Стрелки" прокомментировала отношения с музыкантом
Общество

Паблик MDK посмеялся над смертью Олега Яковлева

Не все подписчики одобрили такой юмор

Гороскоп

Любовный гороскоп на июль
Раскрыт секрет счастливого брака Гуськова и Вележевой
Что происходит в жизни Елены Кориковой
Астрологический прогноз с 26 июня по 2 июля

Фоторепортажи

Последняя фотосессия Олега Яковлева
Как жил "Иванушка" Олег Яковлев
Что стало с завершившими карьеру красавицами-спортсменками
Шикарная жизнь 22-летней дочки Абрамовича

Спорт

Возняцки полностью обнажилась для журнала
Запад унизил Поветкина безосновательно
Кокорин и Дзюба подали тайный знак после провала сборной
Беременная Серена Уильямс снялась голой

Регионы

Маньяк с кислотой ужаснул Ставрополье
Бурятские подростки с ножницами изнасиловали пенсионерку
Полуторагодовалый малыш выжил при падении из окна
Путин ошарашил простую россиянку
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru