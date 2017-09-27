В Москве открылось городское кафе с огромными порциями

Формат городского кафе, давно и успешно опробованный на Патриках, потихоньку начинает приживаться и в других районах столицы. В конце концов, не у всех москвичей есть время, возможность и желание непременно отправляться внутрь Садового кольца, чтобы отведать вкусной, понятной, хорошо сделанной и недорогой еды. А люди, которые ищут нечто подобное, живут повсюду.

Вероятно, именно этим обстоятельством руководствовались создатели "Моники", которая примерно месяц назад открылась на Трубецкой улице. Заведение в формате классического городского кафе с видом на знаменитую усадьбу Трубецких в Хамовниках расположилось на первом этаже элитного дома аккурат по соседству с продвинутым MOS, где потчуют нордической кухней в ее прибалтийском варианте. С другой стороны, в этом районе полно студентов, а в парке – отдыхающих. Так что своя логика в выборе такой локации, безусловно, имеется.

Автором проекта выступила Анастасия Архангельская ("Ресторан на Мосфильмовской"), которой удалось собрать молодую и очень сильную команду. На кухне творит Дмитрий Марусев ("Probka на Цветном"), за барной стойкой – Василий Жеглов ("Китайская грамота", Hong Kong). За завтраки и великолепный (без всяких кавычек) кофе отвечает Анастасия Годунова (Good Enough). Наконец пиццей занимается харизматичный Айзек Корреа, много лет живущий между любимой Москвой и родным Нью-Йорком.

Пицце здесь вообще уделяют особое внимание. Даже в меню она занимает центральное место, а все остальное – закуски, салаты, супы, горячее – органично ее дополняет. Для этого простого и популярного блюда Айзек предложил множество оригинальных рецептов. В качестве начинки, уложенной на исключительно деликатное тесто, фигурируют брокколи с панчеттой, моцарелла с зелеными овощами, цыпленок гриль с песто, артишоки с голубым сыром, митболлы и многое другое.

Впрочем, и остальное меню как минимум не разочарует. Все блюда, несмотря на простое исполнение, исключительно гастрономичны. На закуску стоит взять карпаччо из говядины, вителло тонато и тартар из авокадо с вялеными томатами. Из салатов следует обратить внимание на тот, что с рикоттой и слабосоленым лососем.

В качестве основного блюда не разочаруют ни филе трески с соусом путанеска, ни совершенно честная лопатка ягненка. Впрочем, можно ограничиться пастой, благо здесь найдутся и классическая карбонара, и пикантная с оливками и острым перцем, и отличные лингвини с тунцом.

Десертов совсем немного. В сущности, только тирамису – с фисташками, малиновый и соленым арахисом. Но, может, оно и к лучшему. Ибо порции позиций основного меню на редкость щедрые. И это тоже важная часть концепции заведения.

Средний счет – 1200 рублей.