Где проще всего россиянам получить "шенген"
В целом, по мнению специалистов туристического рынка, легче всего россиянам получить "шенген" в такие страны, как Италия, Греция, Франция и Чехия. При этом стабильнее и быстрее других работает визовый центр Франции, сообщает Eg.ru.
Эксперты отмечают, что представительство этой страны охотнее всего выдает россиянам многократные визы. Подобной лояльностью отличается и Чехия. При этом меньше всего документов нужно собирать для "шенгена" в Грецию.
Лидерами антирейтинга оказались визовые центры Венгрии, Словении и Португалии. Представительства этих стран работают нестабильно и неудобно для туристов. Также специалисты отметили, что введенная два года назад обязательная процедура дактилоскопии значительно сократила поток в Европу путешественников из регионов России.
Отметим, что с введением процедуры биометрии получение "шенгена" превратилось в сложный и долгий процесс. Нередки случаи, когда данные приходится сдавать повторно из-за технических проблем. В прошлом году эксперты АТОР представили рейтинг качества работы визовых центров. Оказалось, что лучше всего построена работа представительств Австрии, Чехии, Испании и Франции.
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