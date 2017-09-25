Где проще всего россиянам получить "шенген"

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) составили список стран, которые легче всего выдают россиянам многократные шенгенские визы на длительный срок. По данным экспертов, за последние два года резко сократилось число туристов из регионов, которые хотели бы отправиться в Европу.

В целом, по мнению специалистов туристического рынка, легче всего россиянам получить "шенген" в такие страны, как Италия, Греция, Франция и Чехия. При этом стабильнее и быстрее других работает визовый центр Франции, сообщает Eg.ru.

Эксперты отмечают, что представительство этой страны охотнее всего выдает россиянам многократные визы. Подобной лояльностью отличается и Чехия. При этом меньше всего документов нужно собирать для "шенгена" в Грецию.

Лидерами антирейтинга оказались визовые центры Венгрии, Словении и Португалии. Представительства этих стран работают нестабильно и неудобно для туристов. Также специалисты отметили, что введенная два года назад обязательная процедура дактилоскопии значительно сократила поток в Европу путешественников из регионов России.

Отметим, что с введением процедуры биометрии получение "шенгена" превратилось в сложный и долгий процесс. Нередки случаи, когда данные приходится сдавать повторно из-за технических проблем. В прошлом году эксперты АТОР представили рейтинг качества работы визовых центров. Оказалось, что лучше всего построена работа представительств Австрии, Чехии, Испании и Франции.