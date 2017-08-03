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Lifestyle

На развратный отель подали 300 жалоб

Фото: GLOBAL LOOK press/David Oxberry
Вот уже два месяца жители нью-йоркского Манхэттена потеряли покой из-за атмосферы разврата, которая царит в новом отеле Public Hotel. За это время на непристойных постояльцев гостиницы было подано 300 жалоб.
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Гостиница Public Hotel была открыта в июне в Нижнем Ист-Сайде. Жители близлежайших к ней домов сразу же были шокированы тем, как ведут себя ее постояльцы, передает The New York Post.

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Так, многие из них жалуются на то, что гости отеля занимаются сексом в номерах даже не закрывая штор. Некоторые развратники предаются любовным играм прямо перед окнами. А один из постояльцев был замечен за рукоблудием.

Очевидцы утверждают, что видели секс как гетеросексуальных, так и гомосексуальных пар. При этом, местные жители опасаются, что свидетелями подобных оргий могут стать их малолетние дети или внуки.

Кроме того, они недовольны шумом, который доносится из бара, расположенного на крыше гостиницы. За два месяца работы отеля на него было подано 300 жалоб.

Впрочем, будут ли они удовлетворены, пока неизвестно, так как с чисто юридической точки зрения к развратному поведению постояльцев нельзя предъявить претензии. По мнению одного из экспертов, в номерах гости вольны вести себя как угодно и вовсе не обязаны зашторивать окна.   

Отметим, что во многих крупных городах мира существуют специальные отели, предназначенные для самых изощренных сексуальных утех. Так, часто номера в таких заведениях оснащены специальными аксессуарами и мебелью. 

Автор: Рудольф Великолепный3 августа 2017, 12:20

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