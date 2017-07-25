Назван размер курортного сбора для россиян

В российских регионах наконец определили сумму, которую будут взимать с туристов с 1 мая 2018 года. Соответствующий закон о курортном сборе примут до 1 декабря 2017 года.

По словам начальника управления по внешним связям, туризму и курортному делу Алтайского края Юрия Захарова, с отдыхающих будут брать 30 рублей в сутки, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Нововведение затронет лишь город-курорт Белокуриха.

По оценке Захарова, за год благодаря сбору регион получит около 50 миллионов рублей. В отличие от Алтайского края другие курорты не готовы так быстро озвучить сумму, которую собираются взимать с туристов.

Власти Крыма пока лишь подсчитали, что за пять лет курортный налог может потенциально принести около 16 миллиардов рублей. Сбор на полуострове составит от 25 до 35 рублей в сутки. При этом ожидается, что туристы должны будут внести всю сумму сразу за все дни в начале отдыха.

В Севастополе от взимания налога с отдыхающих отказались. Там посчитали, что новый сбор в условиях конкуренции с Турцией не пойдет городу на пользу.

В Краснодарском крае планируют собирать с туристов 20-30 рублей в день, в Ставропольском крае – около 30-50 рублей. При этом, с большей долей вероятности, налог установят только в Кавказских Минеральных Водах. Власти региона планируют с осторожностью вводить сбор, помня, что на курорт приезжают отдыхать множество льготников.