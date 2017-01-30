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Финалистку "Мисс Украина" затравили за любовь к Москве
Осенью 2017 года модель Валерия Руденко решила отправиться в Москву. Гуляя по центру города, она сделала несколько хороших снимков, которые позже опубликовала в социальных сетях. Девушка рассказала подписчикам, что ей очень понравилась российская столица, о чем, вероятно, пожалела спустя некоторое время.
После публикации фотографий комментаторы буквально набросились на модель. "Соскучилась? Так оставайся там навсегда", – пишет один из пользователей социальной сети Instagram.
"В Киев не приезжай!" – пишет другой комментатор. Примечательно, что неизвестные начали оставлять провокационные записи на странице модели после сообщений в украинских СМИ о том, как Руденко понравилась Москва.
Отметим, Валерия Руденко стала всемирно известной моделью после того, как попала в финал конкурса "Мисс Украина" в 2016 году. На первенстве девушка представляла Донецкую область.
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