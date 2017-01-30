Финалистку "Мисс Украина" затравили за любовь к Москве

Известная украинская модель Валерия Руденко стала жертвой нападок в социальных сетях. Девушку буквально затравили за то, что она восторженно отзывалась о столице России.

Осенью 2017 года модель Валерия Руденко решила отправиться в Москву. Гуляя по центру города, она сделала несколько хороших снимков, которые позже опубликовала в социальных сетях. Девушка рассказала подписчикам, что ей очень понравилась российская столица, о чем, вероятно, пожалела спустя некоторое время.

После публикации фотографий комментаторы буквально набросились на модель. "Соскучилась? Так оставайся там навсегда", – пишет один из пользователей социальной сети Instagram.

Фото опубликовано Valeria Rudy (@valeriarudy) Сен 24 2016 в 10:22 PDT

"В Киев не приезжай!" – пишет другой комментатор. Примечательно, что неизвестные начали оставлять провокационные записи на странице модели после сообщений в украинских СМИ о том, как Руденко понравилась Москва.

Фото опубликовано Valeria Rudy (@valeriarudy) Сен 23 2016 в 11:33 PDT

Отметим, Валерия Руденко стала всемирно известной моделью после того, как попала в финал конкурса "Мисс Украина" в 2016 году. На первенстве девушка представляла Донецкую область.