Эрнст женился на Малышевой

Отец жениха не одобряет этот брак, поэтому на торжестве отказался присутствовать. Но важное событие влюбленные отметят с королевским размахом. На церемонию приглашены 400 гостей.

Дизайнер с русскими корнями Екатерина Малышева стала женой принца Эрнста Августа Ганноверского – потомка британского короля Георга III по мужской линии и королевы Виктории по женской. Теперь Малышева носит титул Ее Королевское Высочество принцесса Ганноверская и герцогиня Брауншвейг-Люнебург.

Гражданская церемония была очень простой: влюбленные расписались в мэрии Ганновера в присутствии нескольких друзей. При этом отца Эрнста – принца Эрнста Августа V Ганноверского – там не было. Он не одобряет брак сына с простолюдинкой, поэтому присутствовать на регистрации отказался.

Венчание состоится 8 июля, потом молодые отправятся на карете в замок Херрхаузен, где будет дан торжественный прием. Вечером того же дня в Мариенбургском замке состоится праздничный ужин. На церемонию приглашены 400 гостей, как сообщает журнал Hello!

Le prince Ernst August de Hanovre et Ekaterina Malysheva sont mariés https://t.co/J1OIKw66Tk pic.twitter.com/PzJqK67JQW — Paris Match (@ParisMatch) 7 июля 2017 г.

Надо заметить, что браки между членами монарших фамилий и простыми людьми – не редкость. Например, японская принцесса Мако Акисино, первая внучка императора Японии Акихито и императрицы Митико, решила отречься от своего титула и выйти замуж за простолюдина. А шведский принц Карл Филипп стал мужем телезвезды Софии Хеллквист. Известно, что она прежде снималась обнаженной для шведского мужского журнала, участвовала в эротическом шоу на телевидении и водила дружбу с порноактрисами.