Почему принц Гарри выбрал похожую на Кейт невесту

Вероятно, весьма скоро британский принц Гарри сделает предложение руки и сердца своей невесте, актрисе Меган Маркл. По некоторым данным, представитель королевской семьи уже заказал для возлюбленной обручальное кольцо. Эксперты считают, что избранница Гарри очень похожа на его невестку Кейт Миддлтон.

Известно, что обручальное кольцо британский принц заказал у королевского ювелира Гарри Коллинза, передает Mirror. Его изготовят из винтажного браслета, который принадлежал матери Гарри принцессе Диане.

enter; width:100%;"> Публикация от Prince Harry | ���� Royals. (@theprinceharrysite) Июн 25 2017 в 6:34 PDT

Примерная стоимость кольца из платины с изумрудами составляет около ста тысяч фунтов стерлингов (более 7,5 миллиона рублей). По информации издания, Гарри торопится с помолвкой, из-за ухудшения состояния здоровья его дедушки принца Филиппа.

Публикация от Meghan Markle (@meghanmarkle) Окт 24 2016 в 4:45 PDT

Тем временем эксперты считают, что избранница представителя королевской семьи очень похожа на супругу принца Уильяма Кейт. Они отмечают, что звезда сериала "Форс-мажоры" так же элегантна, утонченна, скромна и добра, как и госпожа Миддлтон.

Публикация от princehenrywales1 (@princehenrywales1) Июн 26 2017 в 4:42 PDT

По мнению экспертов, оба принца считают идеалом красоты свою мать Диану и подсознательно их привлекают похожие на нее женщины.

Публикация от Meghan Markle (@meghanmarkle) Окт 25 2016 в 3:11 PDT

К примеру, жена принца Чарльза мужественно терпела его измены и любовь к другой. Сейчас мы видим похожую картину и в семье принца Уильяма. На все слухи о его похождениях Кейт реагирует сдержанно и с достоинством, как и положено особе из королевской семьи. В то же время сама она ни разу не дала повода усомниться в своей репутации.

Публикация от Meghan Markle (@meghanmarkle) Июл 14 2016 в 8:53 PDT

35-летняя Меган Маркл также безупречна в поведении и стиле. Даже то, что актриса снялась в нескольких достаточно откровенных сценах в "Форс-мажорах" никак не испортило ее репутацию в глазах принца Гарри и королевы Елизаветы II. Остается только надеяться, что семейная жизнь этой пары обойдется без скандалов и грязных сплетен.