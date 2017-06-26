Почему принц Гарри выбрал похожую на Кейт невесту
Известно, что обручальное кольцо британский принц заказал у королевского ювелира Гарри Коллинза, передает Mirror. Его изготовят из винтажного браслета, который принадлежал матери Гарри принцессе Диане.
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Примерная стоимость кольца из платины с изумрудами составляет около ста тысяч фунтов стерлингов (более 7,5 миллиона рублей). По информации издания, Гарри торопится с помолвкой, из-за ухудшения состояния здоровья его дедушки принца Филиппа.
Тем временем эксперты считают, что избранница представителя королевской семьи очень похожа на супругу принца Уильяма Кейт. Они отмечают, что звезда сериала "Форс-мажоры" так же элегантна, утонченна, скромна и добра, как и госпожа Миддлтон.
По мнению экспертов, оба принца считают идеалом красоты свою мать Диану и подсознательно их привлекают похожие на нее женщины.
К примеру, жена принца Чарльза мужественно терпела его измены и любовь к другой. Сейчас мы видим похожую картину и в семье принца Уильяма. На все слухи о его похождениях Кейт реагирует сдержанно и с достоинством, как и положено особе из королевской семьи. В то же время сама она ни разу не дала повода усомниться в своей репутации.
35-летняя Меган Маркл также безупречна в поведении и стиле. Даже то, что актриса снялась в нескольких достаточно откровенных сценах в "Форс-мажорах" никак не испортило ее репутацию в глазах принца Гарри и королевы Елизаветы II. Остается только надеяться, что семейная жизнь этой пары обойдется без скандалов и грязных сплетен.
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