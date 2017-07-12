Почему отец осудил свадьбу Эрнста и Малышевой

Ее Королевское Высочество принцесса Ганноверская и герцогиня Брауншвейг-Люнебург так и не увидела на своей свадьбе отца жениха. Похоже, Эрнст Август V посчитал, что русская кровь испортит династию.

Дизайнер русского происхождения Екатерина Малышева стала женой принца Эрнста Августа Ганноверского – потомка британского короля Георга III по мужской линии и королевы Виктории по женской. Отец жениха Эрнст Август V этот союз не одобрил и на торжественную церемонию не явился.

Влюбленные уже шесть лет вместе живут в Лондоне. Ее Высочество наладила там выпуск собственной линии одежды EKAT, однако таланта и трудолюбия невестки Эрнст Август V не оценил, а потому не дал благословения. Поговаривают, что он может лишить сына всех титулов и владений, в том числе замка Мариенбург.

Судя по всему, Эрнст Август Альберт Пауль Отто Рупрехт Оскар Бертольд Фридрих-Фердинанд Кристиан Людвиг Принц фон Ганновер забыл, что его теща Грейс Келли – тоже не царских кровей. Однако это не помешало голливудской актрисе стать княгиней Монако.

Le prince Ernst August de Hanovre et Ekaterina Malysheva sont mariés https://t.co/J1OIKw66Tk pic.twitter.com/PzJqK67JQW — Paris Match (@ParisMatch) 7 июля 2017 г.

Как писали Dni.Ru, браки между представителями монарших фамилий и людьми из непривилегированных сословий – не редкость. Японская принцесса Мако Акисино отреклась от титула и вышла замуж за простого парня. А шведский принц Карл Филипп стал мужем телезвезды Софии Хеллквист, которая до того снималась обнаженной для мужского журнала, участвовала в эротическом шоу и водила дружбу с порноактрисами.

Казусы случались и в России. Например, женитьба великого князя Михаила Александровича в 1913 году. Его избранница Наталия Сергеевна, в девичестве Шереметьевская, дважды побывала замужем. В 1902 году она вышла за московского актера Мамонтова, а через три года отправилась под венец с ротмистром Вульфертом. Командиром полка, где тот нес службу, был великий князь.

Вскоре Наталия Сергеевна развелась и родила Михаилу Александровичу наследника. Весной 1913 года любовники уехали в Вену, где их обвенчали. После этого император Николай II запретил брату появляться в России. Если бы Михаил не ослушался, возможно, он и не был бы убит в Пермской губернии в 1918 году.