Фатальные ошибки женщин на пути к браку

От чего зависит скорость предложения руки и сердца? Кому-то делают предложение через полтора месяца после знакомства, а кому-то не делают даже после того, как рождаются совместные дети. Сколько можно и нужно ждать, чтобы получить предложение и нужно ли ждать его? Может стоит собраться с мыслями и слегка подтолкнуть избранника к важному шагу? Попробуем разобраться, какие ошибки делают девушки.

Самая большая ошибка на пути к браку – это молчание. Если девушка не показывает и не говорит о своем желании иметь настоящую семью – может винить только себя. Если девушка три, пять или более лет встречается с мужчиной и не дала ему понять, что на такой как она нужно жениться, мужчина может и не предложить официальный брак. Если она молча и безропотно соглашается быть с мужчиной, ждать его после работы, стирать, готовить, заниматься сексом, переживать трудности вместе, и при этом, даже не заводит речи о браке, или не дает понять, что хочет большего, у мужчины нет причин что-то менять.

С чего бы ему вдруг взять и решить узаконить отношения, если и так все хорошо и все довольны? Нет магического "пинка", который бы его на это сподвигнул. Как быть? Как только вы оба поняли, что вы пара, и что теперь вы вместе, и самое главное, пока он влюблен в вас достаточно сильно, что готов принимать некоторые капризы, начинайте очень аккуратно высказывать свое мнение по поводу брака. Например, просматривая фильм, где есть одинокая девушка, которую десять лет "полоскали" в гражданском браке, но так и не женились, оставив с тремя детьми, начинайте говорить, что для вас такая позиция была бы неприемлема. И что вы не стали бы поддерживать отношения, у которых для женщины нет будущего. Пусть мужчина знает, что у вас на этот счет есть позиция и мнение. И если он хочет быть с вами, ему придется уважать эту позицию и принять ее.

Вторая ошибка – тащить мужчину в ЗАГС, как быка с кольцом в носу. Он упирается, фыркает, но она, не ослабевающей хваткой, продолжает этот неравный бой. Мужчина или сбегает совсем, или бунтует против самой идеи официального брака, и потом при любом упоминании об этом начинает противиться. Хотя скорее всего его возмутила не сама идея, а способ подачи. Как быть? Ослабьте свою хватку. Мужчина – не баран, чтобы тащить его силой. Единственный способ добиться заветного от мужчины – сделать так, чтобы он сам этого захотел. Так что включите мозг и подумайте, что может вызвать в нем это желание. Если идеи не приходят в голову – читайте дальше.

Следующая ошибка – это возведение на пьедестал своего любимого. Если вы постоянно демонстрируете, что мужчина ваш кумир, что он прекрасен душой и телом, и хорош и умен, и замечателен, будьте готовы к тому, что рано или поздно перехвалите его. А кто хвалит вас? Уверена, что из скромности, девушка сама себе оды не пишет. А он делает то же самое в ответ? Если нет, то создается “неравный союз”, когда он убежден, что сам "мужчина хоть куда", и что вам очень с ним повезло. А отсюда появляется и другое убеждение – что любая женщина будет рада быть с ним. В итоге, он не ценит вас, и у него нет никакой причины, побуждающей узаконить ваши отношения. Как быть? Хвалить мужчину – прекрасный прием. Но не забывайте о себе. Аккуратно и ненавязчиво подчеркивайте и свои достоинства. Пусть он видит, что не только он хорош, но и вы – достойная пара.

Почти наверняка вы не добьетесь предложения руки и сердца, если покажете, что в ваших отношениях вы заинтересованы больше, чем он. Запомните, в отношениях всегда кто-то заинтересован больше. И тот, кто заинтересован больше, стремиться “узаконить” свои права на другого человека. Поэтому, если вы хотите, чтобы мужчина сам сделал вам предложение, он должен понимать, что вы можете ускользнуть от него. Вообще, женщины не должно быть “слишком много”. Всегда лучше, когда он ощущает дефицит ее внимания, когда в женщине есть некие черты от кошки, которая гуляет сама по себе. Только не переборщите, пропадая на всю ночь с отключенным мобильником. И не кидайтесь в другую крайность: если он будет ощущать, что вы абсолютно, полностью, и мыслями, и телом, и планами с ним, он может потерять интерес. Мужчине, хотя бы немного, но нужно покорять женщину.



И последнее. Некоторые женщины допускают огромную ошибку, переставая ощущать свою значимость как женщины. Как женщины, на которую могут смотреть мужчины. Которую могут хотеть мужчины. Вслед которой мужчины могут оборачиваться и терять голову. Как только женщина понимает, что теперь у нее есть "ее Вася" и мир мужчин для нее исчез – все, пиши пропало!

Изначально, мысль правильная: я тоже за верность. Но исполнение хромает. Запомните: мужчина хочет то, что хотят другие мужчины. Очень часто, если женщина не интересна мужчинам, то ее ценность в глазах ее же партнера падает. Он как бы думает: она никому не нужна, куда она денется? И поэтому, желания или потребности делать ей официальное предложение у мужчины нет. Но совсем другой случай, если женщина собирает восхищенные взгляды мужчин. Тогда, ее ценность "на рынке невест" и в глазах партнера повышается. Включается охотничий инстинкт, борьба за ограниченный ресурс и конкуренция. Когда мужчина имеет конкуренцию в виде соперника, то он даже не всегда успевает оценить, насколько ему нужен сам “предмет” борьбы. И вот в таких условиях, вы куда быстрее можете получить предложение от своего принца. Он просто захочет оформить на вас свои права.

Если проявить немного смекалки, выдумки и фантазии, можно приготовить такой коктейль из эмоций, что ваш любимый с удовольствием поведет вас под венец. Главное, заранее оценить перспективы и исполнить все тонко и изящно.