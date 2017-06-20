Пожилая жена Макрона оседлала велосипед в мини-юбке
Похоже, первая леди Франции так любит всем демонстрировать свои длинные, стройные ноги, что надевает короткие наряды даже в совершенно неподходящих для этого ситуациях. Так, последним поводом для шумихи в прессе стало появление Брижит Макрон на улицах приморского французского города Ле-Туке.
Сюда первая леди Франции вместе с мужем приехали, чтобы проголосовать на парламентских выборах. После официальных мероприятий Брижит одела просторную белую рубашку и коротенькую джинсовую юбочку и отправилась в таком виде на велопрогулку.
Естественно, жители городка были взбудоражены внешним видом первой леди, так как они практически могли разглядеть цвет ее нижнего белья. К вечеру эксцентричная красотка Брижит немного образумилась и сменила мини на ярко-красные брюки-сигареты, передает Vogue.
Отметим, что первая леди Франции всегда приковывает к себе внимание журналистов с помощью нарочито-сексуальных нарядов. Так, Брижит обычно отдает предпочтение легкомысленным коротким платьям и юбкам, что никак не соответствует ее серьезному социальному статусу. Многие модные эксперты даже заговорили о том, что жена Макрона поменяла представление о том, как должна выглядеть первая леди.
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