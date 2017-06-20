Пожилая жена Макрона оседлала велосипед в мини-юбке

Новоиспеченная первая леди Франции не перестает шокировать журналистов своими чересчур откровенными нарядами. Последний раз 64-летняя Брижит взбудоражила приморский город Ле-Туке, появившись на его улицах на велосипеде и...в мини-юбке.

Похоже, первая леди Франции так любит всем демонстрировать свои длинные, стройные ноги, что надевает короткие наряды даже в совершенно неподходящих для этого ситуациях. Так, последним поводом для шумихи в прессе стало появление Брижит Макрон на улицах приморского французского города Ле-Туке.

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Сюда первая леди Франции вместе с мужем приехали, чтобы проголосовать на парламентских выборах. После официальных мероприятий Брижит одела просторную белую рубашку и коротенькую джинсовую юбочку и отправилась в таком виде на велопрогулку.



Публикация от France ���� (@france57320979) Июн 20 2017 в 5:25 PDT

Естественно, жители городка были взбудоражены внешним видом первой леди, так как они практически могли разглядеть цвет ее нижнего белья. К вечеру эксцентричная красотка Брижит немного образумилась и сменила мини на ярко-красные брюки-сигареты, передает Vogue.

Публикация от @antibrigittemacron Июн 19 2017 в 8:37 PDT

Отметим, что первая леди Франции всегда приковывает к себе внимание журналистов с помощью нарочито-сексуальных нарядов. Так, Брижит обычно отдает предпочтение легкомысленным коротким платьям и юбкам, что никак не соответствует ее серьезному социальному статусу. Многие модные эксперты даже заговорили о том, что жена Макрона поменяла представление о том, как должна выглядеть первая леди.