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Lifestyle

Как российских туристов унижают в Турции

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
Украинский блогер рассказал, как притесняют российских туристов на курортах в Турции. По словам пользователя, пишущего под псевдонимом Asket, с ними отказываются общаться жители Грузии, Молдавии, Балтии и других стран.
прочитано 1187 раз

Блогер опубликовал у себя в ЖЖ историю, которую рассказал ему отдыхающий в Турции соотечественник. Мужчина стал свидетелем того, как русские туристы жаловались, что в отеле с ними не хотят общаться молдаване, грузины и украинцы. 

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"Мы вот недавно к одним из Молдавии подходим познакомиться, а они спрашивают: вы россияне? — и спинами к нам поворачиваются. А вон этих ребят украинцы и грузины вообще чуть ли не матом послали. И мы тут вот ходим, своих собираем, чтобы жалобы в отель написать, что же это такое? Мы же отдохнуть приехали, а с нами никто даже в волейбол играть не хочет", – цитирует блогер некую россиянку. 

По словам автора, в надежде восстановить справедливость обиженные туристы решили пожаловаться руководству отеля. "Думаю, еще до конца майских интересных случаев на эту тему будет больше", – резюмировал блогер. 

Напомним, ранее стало известно, что власти курортного турецкого города Анталья решили ужесточить правила распития алкогольных напитков. Так, теперь отдыхающие могут употреблять спиртное лишь на территории отеля или в специально отведенных для этого местах. Выпивать на улице, в парке, вблизи культурных и исторических мест запрещено. Нарушение этого правила карается штрафом в размере 1600 рублей. 

Автор: Светлана Сидорчук4 мая 2017, 10:50

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