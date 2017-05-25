Как правильно и дешево покупать авиабилеты
По данным компании Aviasales, при путешествиях по России купить билеты по выгодным ценам можно за 10 дней до вылета. В отдельных случаях получится сэкономить до 25 % от общей стоимости, если приобрести путевку всего лишь... за один день до поездки. Правда, в этом случае стоит держать руку на пульсе. Главное – не дотянуть до того момента, когда все билеты эконом-класса будут раскуплены. Полет бизнес-классом за несколько дней до вылета также может обойтись существенно дешевле.
В самый последний момент можно приобрести дешевые билеты не только на российские чартеры. Вы можете с легкостью купить путевки в Болгарию, Испанию, Грецию или Черногорию, сэкономив до 17 % от стоимости. А вот об отпуске в Турцию придется подумать заранее: чтобы сэкономить хотя бы 15 %, лучше приобрести билеты за 90 дней до поездки.
Турция обещает стать самым популярным направлением среди россиян в предстоящем сезоне. Об этом сообщают эксперты из "Слетать.ру". По данным портала, на курортах Анталии и Алании этим летом планируют отдохнуть 27 % россиян, 12 % – в Греции и еще столько же – на Кипре.
Несколько иной прогноз составили в "Интуристе". По данным компании, Турцию в этом году посетят 45 % российских путешественников. Что касается популярного агентства Biblio Globus, то здесь делают ставки на отечественные курорты. Россия также лидирует в рейтинге туристических направлений от Aviasales.
Певец ради каприза жены готов мало спать
Наследница актрисы без ума от 83-летнего ведущего
Певица появилась на публике с экс-супругом
Выход в свет Александры Жулиной вызвал критику