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Lifestyle

Как правильно и дешево покупать авиабилеты

Фото: GLOBAL LOOK press/Boris Babanov
Ломаете голову, за сколько дней до вылета можно приобрести авиабилеты по самым выгодным ценам? Эксперты ответили на все ваши вопросы.
прочитано 477 раз

По данным компании Aviasales, при путешествиях по России купить билеты по выгодным ценам можно за 10 дней до вылета. В отдельных случаях получится сэкономить до 25 % от общей стоимости, если приобрести путевку всего лишь... за один день до поездки. Правда, в этом случае стоит держать руку на пульсе. Главное – не дотянуть до того момента, когда все билеты эконом-класса будут раскуплены. Полет бизнес-классом за несколько дней до вылета также может обойтись существенно дешевле.

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В самый последний момент можно приобрести дешевые билеты не только на российские чартеры. Вы можете с легкостью купить путевки в Болгарию, Испанию, Грецию или Черногорию, сэкономив до 17 % от стоимости. А вот об отпуске в Турцию придется подумать заранее: чтобы сэкономить хотя бы 15 %, лучше приобрести билеты за 90 дней до поездки.

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha

Турция обещает стать самым популярным направлением среди россиян в предстоящем сезоне. Об этом сообщают эксперты из "Слетать.ру". По данным портала, на курортах Анталии и Алании этим летом планируют отдохнуть 27 % россиян, 12 % – в Греции и еще столько же – на Кипре.

Несколько иной прогноз составили в "Интуристе". По данным компании, Турцию в этом году посетят 45 % российских путешественников. Что касается популярного агентства Biblio Globus, то здесь делают ставки на отечественные курорты. Россия также лидирует в рейтинге туристических направлений от Aviasales.

Фото: GLOBAL LOOK press/Oleksiy Maksymenko

Автор: Андрей Петрунян25 мая 2017, 12:57

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