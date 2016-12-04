Полезные советы

Воспитание детей – это ответственный процесс, который каждый родитель осуществляет в соответствии с собственными убеждениями и ценностями. Каким вырастет ребенок, какие будут у него ценности, какое будущее его ждет – зависит во многом от детства и тех убеждений, которые в него закладывали мамы и папа. Но порой возникают разногласия между родителями и бабушками-дедушками в вопросах воспитания детей. Многие мамы сталкиваются с критикой от родных и друзей за методы воспитания и ухода за детьми, а часть из них даже признает, что им сложно найти общий язык с родственниками по этим вопросам.