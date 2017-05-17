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Lifestyle

Самые опасные страны для здоровья туристов

Фото: Paula Bronstein/Gettyimages.ru
В мире полно инфекций, паразитов и прочих заразных экзотических болезней. Не ради устрашения, а для предупреждения неприятных последствий, представляем список опасных инфекционных и паразитарных заболеваний, географию их распространения и меры профилактики и защиты от них.
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ГДЕ: ИНДИЯ, БРАЗИЛИЯ, ШРИ-ЛАНКА, ВЬЕТНАМ, КОЛУМБИЯ 

Опасность: тропическая малярия. 

Заражение: укус инфицированного комара. 

Симптомы: первые признаки заболевания проявляются через 7-15 дней после заражения. Больной испытывает сильные головные боли и слабость. Повышается температура тела, наблюдается озноб, сильнейшее потоотделение, лихорадка, увеличиваются размеры печени и селезенки, начинается анемия. 

Профилактика: борьба с переносчиками. Для предотвращения заражения тропической малярией не менее чем за неделю до прибытия в страну, где существует опасность инфицирования, и в течение четырех недель после возвращения необходимо принимать единственно эффективный препарат мефлохин (лариам). Перед приемом препарата необходимо проконсультироваться с врачом. 

Фото: GLOBAL LOOK press/Fnoxx

ГДЕ: АФРИКА И СТРАНЫ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ 

Опасность: желтая лихорадка. 

Заражение: укус инфицированного комара. 

Симптомы: заболевание характеризуется высокой температурой тела (до 39-41 градусов), кровоизлияниями на коже, поражением почек, печени, что может привести к тяжелой форме гепатита с геморрагической лихорадкой. Больной ощущает озноб, сильную головную боль, боль в мышцах, тошноту. Кожа зараженного человека приобретает желтушный оттенок, лицо отекает. 

Профилактика: прививка против желтой лихорадки. Причем вакцинация носит обязательный характер: туристов, прибывающих в эндемичные районы, при прохождении контроля просто не пустят в страну без предъявления документа, подтверждающего вакцинацию. 

ГДЕ: АФРИКА, ЮЖНАЯ АМЕРИКА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, КИТАЙ, ФИЛИППИНЫ, ИНДОНЕЗИЯ, СТРАНЫ КАРИБСКОГО БАССЕЙНА 

Опасность: шистосомоз. 

Заражение: проникновение паразитов под кожу при контакте с загрязненной водой. 

Симптомы: болезнь характеризуется дерматитом в период внедрения паразитов в кожу с последующим развитием лихорадки, интоксикации, сыпи, поражением кишечника или мочеполовых органов. Клиническая картина при шистосомозе обусловлена, главным образом, развитием иммуноаллергической реакции на яйца паразитов. Наличие личинок в организме человека может привести к эмболии вен печени и легких, миокардиту. 

Болезнь поражает в основном людей, занимающихся сельским хозяйством и рыболовством, но по мере развития экотуризма и поездок “в дикие места” все большее число туристов заражается шистосомозом. Особенно уязвимы перед инфекцией дети из-за их привычек, связанных с гигиеной и играми. 

Профилактика: кипячение или фильтрование питьевой воды. Медикаментозная терапия, которую может назначить врач. 

Фото: Suhaimi Abdullah/Gettyimages.ru

ГДЕ: ИНДИЯ, НЕПАЛ, ИРАН, ПЕРУ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, БРАЗИЛИЯ 

Опасность: лейшманиоз. 

Заражение: паразиты попадают в организм человека через укус зараженного москита. 

Симптомы: паразиты поражают лимфатические узлы, легкие, печень, почки, селезенку. У больного начинается лихорадка, анемия. 

Профилактика: борьба с переносчиками. Использование механических и химических средств защиты от укусов москитов. 

ГДЕ: СУДАН, МАЛИ, ЭФИОПИЯ 

Опасность: дранкулез. 

Заражение: употребление воды, содержащей личинки, которые при попадании в кишечник проникают через его стенку в лимфатические сосуды, а оттуда – в тело человека, где и растут, порой достигая в длину 80 см. Болезнь начинает развиваться через девять и более месяцев после заражения. 

Симптомы: лихорадка, крапивница, шнуровидные образования под кожей. 

Профилактика: соблюдение санитарных норм. 

ГДЕ: АФРИКА, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, УЗБЕКИСТАН, АЗЕРБАЙДЖАН 

Опасность: анкилостомоз. 

Заражение: при соприкосновении с загрязненной землей. Это может произойти на пляже или при работе в огороде. Паразиты также могут попасть в организм человека с загрязненными землей овощами и зеленью. 

Болезнь вызывают паразитические круглые черви, личинки которых при соприкосновении с кожей прокалывают ее, активно проникают внутрь и по кровеносным сосудам проходят через многие органы – сердце, легкие. Их миграция по органам происходит почти так же, как и миграция аскариды. Окончательно личинки оседают в кишечнике, преимущественно в двенадцатиперстной кишке, присасываются к слизистой оболочке, повреждают ее и питаются кровью. Живут анкилостомы до 5-8 лет. Некоторые ученые считают, что этот паразит может жить в кишечнике человека до 15 лет! 

Симптомы:  приступообразный кашель, повышение температуры тела, боли в мышцах и суставах, слабость, тошнота, вздутие живота, боль в области желудка и вокруг пупка, утомляемость, анемия, воспаление слизистых оболочек, нарушение функций кишечника, легочный синдром. 

Профилактика: соблюдение правил личной гигиены. 

Фото: Mark Mainz/Gettyimages.ru

ГДЕ: ИНДИЯ, КИТАЙ, ВЬЕТНАМ, ФИЛИППИНЫ, МАЛАЙЗИЯ, ТАИЛАНД, ИНДОНЕЗИЯ 

Опасность: бругиоз. 

Заражение: укус зараженного комара. 

Симптомы: аллергические реакции, лихорадка, крапивница, кожный зуд, невралгии, воспаление лимфатических узлов. В более позднем периоде болезни (от 2 до 7 лет) могут развиться отеки кожи и подкожной клетчатки. Резко увеличиваются лимфатические узлы, появляются боли в животе, паховой области. На последней стадии болезни возможно развитие слоновости различных органов, но преимущественно нижних конечностей, когда ноги ниже колена приобретают вид бесформенных глыб. Пораженный орган вследствие папилломатозных разрастаний обезображивается, деформируется, достигает огромных размеров. Возникают трофические язвы, атрофия мышц. 

Профилактика: меры по борьбе с переносчиками. Использование механических и химических средств защиты от укусов насекомых. 

ГДЕ: ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ, РОССИЯ (В БАССЕЙНЕ РЕКИ АМУР) 

Опасность: клонорхоз. 

Заражение: в результате употребления сырой или плохо обработанной рыбы семейства карповых. 

Симптомы: после заражения гельминтами в острой стадии болезнь проявляется лихорадкой, высыпаниями на коже, поражением легких, печени. Хроническая стадия характеризуется поражением желчных путей, желудка, двенадцатиперстной кишки и поджелудочной железы. 

Профилактика: соблюдение санитарных норм. 

Фото: Suhaimi Abdullah/Gettyimages.ru

ГДЕ: СТРАНЫ АФРИКИ К ЮГУ ОТ САХАРЫ 

Опасность: сонная болезнь. 

Заражение: укус мухи цеце. В группе риска – люди, занимающиеся сельским хозяйством, рыболовством, охотой. 

Симптомы: на первой стадии инфекция распространяется в подкожных тканях, крови и лимфе. Для нее характерны приступы лихорадки, головная боль, боль в суставах и зуд. На второй стадии паразиты инфицируют центральную нервную систему, когда и проявляются главные признаки и симптомы болезни: изменение поведения, спутанность сознания, нарушение координации и сна. 

Профилактика: для предупреждения заболевания необходимо носить светлую одежду с длинными рукавами и использовать аэрозоли против насекомых. Существует также внутримышечная вакцина для предупреждения заболевания. 

ГДЕ: ЙЕМЕН, СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ, ЗАПАДНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АФРИКИ 

Опасность: онхоцеркоз. 

Заражение: укус зараженной черной мошки, которая обитает у берегов рек. 

Симптомы: образование подкожных узлов, поражение кожи и глаз, вызванное червями, которые селятся в лимфатических узлах человека, где самки производят на свет множество личинок, часть которых попадают в глазное яблоко человека, вызывая воспаление, кровотечение и прочие осложнения, приводящие к потере зрения. 

Профилактика: лекарств для профилактики онхоцеркоза не существует. Защититься от укусов черной мошки можно только с помощью закрытой одежды. 

Фото: Pascal Parrot /Gettyimages.ru

ГДЕ: ЧИЛИ, АРГЕНТИНА, МЕКСИКА И ДРУГИЕ СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 

Опасность: болезнь Шагаса. 

Заражение: укус инфицированного клопа. 

Симптомы: паразиты, попавшие в кровь, вызывают увеличение лимфатических узлов, печени, селезенки и сердечно-сосудистую недостаточность. Примечательно, что болезнь Шагаса может протекать бессимптомно на протяжении двух десятков лет, а за это время паразиты способны поразить нервную систему, внутренние органы. 

Профилактика: принятие индивидуальных профилактических мер, таких как использование прикроватных сеток, опрыскивание домов и прилегающей территории специальными инсектицидами. 

Бояться всех этих болезней не нужно. Врачи советуют: если вы собираетесь на отдых в экзотическую страну, изучите обстановку. Сходите к терапевту заранее, узнайте о вакцинации, необходимой для посещения региона, по возможности получите медицинскую памятку. 

Текст был подготовлен для портала РБК.Travel. 

Автор: Ирина Лавери17 мая 2017, 16:27

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