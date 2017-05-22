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Lifestyle

Россияне массово выезжают в Японию

Фото: GLOBAL LOOK press/Klaus-Werner Friedrich
После упрощения визового режима с Японией в январе 2017 года и одновременного снижения тарифов на авиаперелеты число россиян, желающих посетить эту страну, достигло рекордных значений. Об этом говорится в пресс-релизе Японского национального офиса по туризму, поступившем в редакцию Dni.Ru.
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По данным ведомства, турпоток российских граждан, въехавших в страну в апреле 2017 года, вырос на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за месяц в Японии побывали девять тысяч человек – это абсолютный рекорд посещаемости с начала статистических наблюдений, говорится в заявлении офиса по туризму страны.

Для сравнения: с января по апрель 2017 года в Стране восходящего солнца побывали чуть более 24 тысяч россиян, тогда как в прошлом году в этот же период – 18 тысяч. Таким образом, по итогам четырех месяцев наблюдается прирост в 35,8%.

По мнению экспертов, росту посещаемости Японии способствовало не только введение упрощенного визового режима и снижение цен на перелеты в страну, но и увеличение числа прямых рейсов из городов Дальнего Востока.

Автор: Василий Ручкин22 мая 2017, 16:17

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