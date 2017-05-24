Меланья Трамп в трауре пришла к Папе

Встреча президента США Дональда Трампа и Папы Римского длилась полчаса. Началась она с сухого приветствия и обмена формальными фразами.

Общение трудно было назвать душевным: на встрече с американским лидером Папа Римский даже не улыбался. О чем говорили понтифик и президент США, пока не известно.

"Папа не улыбался, когда приветствовал Трампа. Трамп выглядел подавленным и сказал, что это большая честь", – сообщает The Independent. "Они позировали для фотографов. Папа стоял с суровым лицом, а Трамп сиял", – отмечает издание.

Дональд Трамп прибыл на важную встречу не один. Главу государства сопровождали жена Меланья, дочь Иванка и зять Джаред Кушнер. Примечательно, что одежда первой леди США напоминала траурную. Строгий черный наряд дополнил головной убор того же цвета, похожий на фату.

Папа Франциск благословил Меланью и поинтересовался, что они ели на ужин в Риме. "Пиццу?" – спросил он с иронией.

В ходе общения стороны обменялись подарками. Понтифик получил специальное издание Мартина Лютера Кинга, а американский президент – несколько письменных обращений и медальон с изображением оливы.

Папа Римский пояснил, что оливковое дерево – символ мира. После слов благодарности Трамп подчеркнул, что мир действительно нужен.