Меланья Трамп продолжает публично унижать мужа

На опубликованных в Сети кадрах видно, как Дональд Трамп подает руку жене, однако Меланья игнорирует этот жест. Первая леди США как ни в чем не бывало начинает поправлять волосы. После этого Трамп пытается поддержать супругу за локоть, но и тут она одергивает руку.

Это уже второй случай, когда Меланья отказывается взять мужа за руку. Когда самолет Трампа приземлился в аэропорту Тель-Авива и супруги пошли по ковровой дорожке, президент протянул руку жене, однако она хлопнула его по ладони.

Looks like Melania doesn't want to even hold hands with Donald Trump.



Notice how she slaps his hand away.



Not a good sign from the wife. pic.twitter.com/YeazsFUXav