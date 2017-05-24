Меланья Трамп продолжает публично унижать мужа

Жена президента США Дональда Трампа вновь поставила его в неловкое положение. Когда борт номер один прибыл в Рим, она отказалась взять мужа за руку. Этот эпизод попал на видео.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как Дональд Трамп подает руку жене, однако Меланья игнорирует этот жест. Первая леди США как ни в чем не бывало начинает поправлять волосы. После этого Трамп пытается поддержать супругу за локоть, но и тут она одергивает руку.





Это уже второй случай, когда Меланья отказывается взять мужа за руку. Когда самолет Трампа приземлился в аэропорту Тель-Авива и супруги пошли по ковровой дорожке, президент протянул руку жене, однако она хлопнула его по ладони.

Looks like Melania doesn't want to even hold hands with Donald Trump.



Notice how she slaps his hand away.



Not a good sign from the wife. pic.twitter.com/YeazsFUXav — Red T Raccoon (@RedTRaccoon) 22 мая 2017 г.

Эпизод тут же прокомментировал фотограф Барака Обамы Пит Соуза, неоднократно высмеивавший Дональда Трампа. Он разместил в Instagram снимок, на котором бывший хозяин Белого дома нежно держит за руку свою супругу Мишель. "Держась за руки", – подписал фотограф кадр.

Holding hands. Публикация от Pete Souza (@petesouza) Май 23 2017 в 7:53 PDT

Между тем слухи о разладе в отношениях Трампов набирают обороты, и подогревает их сама Меланья. Как писали Dni.Ru, первая леди США лайкнула пост, в котором говорится о том, что между ней и Дональдом выросла стена.

Напомним, что о проблемах в семье американского лидера заговорили после инаугурации в январе 2017 года. Журналисты и интернет-пользователи обратили внимание на то, что рядом с мужем Меланья выглядит несчастной.