Меланья Трамп продолжает публично унижать мужа
На опубликованных в Сети кадрах видно, как Дональд Трамп подает руку жене, однако Меланья игнорирует этот жест. Первая леди США как ни в чем не бывало начинает поправлять волосы. После этого Трамп пытается поддержать супругу за локоть, но и тут она одергивает руку.
Это уже второй случай, когда Меланья отказывается взять мужа за руку. Когда самолет Трампа приземлился в аэропорту Тель-Авива и супруги пошли по ковровой дорожке, президент протянул руку жене, однако она хлопнула его по ладони.
Looks like Melania doesn't want to even hold hands with Donald Trump.— Red T Raccoon (@RedTRaccoon) 22 мая 2017 г.
Notice how she slaps his hand away.
Not a good sign from the wife. pic.twitter.com/YeazsFUXav
Эпизод тут же прокомментировал фотограф Барака Обамы Пит Соуза, неоднократно высмеивавший Дональда Трампа. Он разместил в Instagram снимок, на котором бывший хозяин Белого дома нежно держит за руку свою супругу Мишель. "Держась за руки", – подписал фотограф кадр.
Между тем слухи о разладе в отношениях Трампов набирают обороты, и подогревает их сама Меланья. Как писали Dni.Ru, первая леди США лайкнула пост, в котором говорится о том, что между ней и Дональдом выросла стена.
Напомним, что о проблемах в семье американского лидера заговорили после инаугурации в январе 2017 года. Журналисты и интернет-пользователи обратили внимание на то, что рядом с мужем Меланья выглядит несчастной.
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