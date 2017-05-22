Жена грубо отказала Дональду Трампу в Израиле
Свидетели странной сцены гадают, что может стоять за таким поведением Меланьи Трамп. Высказывается самый широкий спектр мнений – от банальной усталости до масштабных противоречий между супругами. Другие считают, что этот эпизод ничего не значит, поскольку в ходе дальнейшего посещения Израиля первая леди не раз брала Дональда Трампа за руку.
Looks like Melania doesn't want to even hold hands with Donald Trump.— Red T Raccoon (@RedTRaccoon) 22 мая 2017 г.
Notice how she slaps his hand away.
Not a good sign from the wife. pic.twitter.com/YeazsFUXav
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