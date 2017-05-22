Жена грубо отказала Дональду Трампу в Израиле

Камеры журналистов, снимавшие проход президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи по красной ковровой дорожке в Тель-Авиве, засняли странный эпизод, который может свидетельствовать о разладе в отношениях главы Белого дома с супругой. На записи видно, что американский лидер хочет взять свою спутницу за руку, но та грубо отказывает ему, буквально отшвыривая руку мужа.

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