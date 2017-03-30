Правда и мифы о продуктах

Многие, соблюдая распространенные рекомендации по питанию, даже не подозревают, как это сказывается на здоровье. Зерна от плевел в этом вопросе отделил доктор медицинских наук, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Московской городской клинической больницы (ГКБ) №29 Алексей Эрлих.

Лучше отказаться от желтков или заменять яйца яичным порошком

Многие считают, что, исключая желтки из своего рациона, они ограждают себя от ненужных жиров и холестерина. Это решение не всегда оправдано: в желтках содержатся очень полезные вещества – витамины, аминокислоты, лецитин, холин, биотин, магний, кальций, фосфор, железо, селен, хром, медь.

Кроме того, яйца прекрасно насыщают, хотя их калорийность невелика. В свою очередь, яичный порошок не так полезен, как натуральные яйца, так как к нему добавляются различные вещества для увеличения срока хранения продукта.

"Яичный порошок – химическая субстанция, уступающая натуральному желтку в полезности. Однако последний богат холестерином", – говорит Алексей Эрлих. "Именно поэтому самым правильным решением будет не отказываться от яиц вообще, но ограничивать их потребление до нескольких штук в неделю", – считает эксперт.

Нужно потреблять в пищу как можно больше овощей и фруктов

Конечно, овощи и фрукты – источник витаминов, они укрепляют наш иммунитет и помогают бороться с простудными заболеваниями. Но слишком частое употребление их в пищу противопоказано людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта.



"Никакие витамины не помогают бороться с простудами и не повышают иммунитет. Впрочем, существуют специальные рекомендации по количеству и частоте употребления овощей и фруктов. В целом, действительно, их нужно есть много, но знать меру тоже надо", - комментирует специалист. "К тому же не все фрукты одинаково полезны. Например, авокадо рекомендуется есть ежедневно. Считается, что этот продукт способствует снижению холестерина", – говорит Эрлих.

Цитрусовые сжигают жиры

Бытует мнение, что активные кислоты, которые содержатся в цитрусовых фруктах, способствуют сжиганию жира в организме. Когда человек садится на диету и снижает количество потребляемых калорий, чаще всего это влечет за собой незамедлительное отложение жиров.

Как только организм понимает, что мы получаем недостаточное количество тех или иных продуктов, он начинает запасать их – на всякий случай. В свою очередь, цитрусовые вовсе не сжигают жиры, которые наше тело хочет оставить на потом.

На самом деле эти фрукты ускоряют метаболизм, а если пищеварительная система работает быстрее, то жир просто не будет успевать откладываться. "Как и любые фрукты, цитрусовые полезны (если употреблять их в меру). В частности, они содержат много клетчатки и пищевых волокон, а также других элементов, которые не всасываются в кишечнике и фактически не дают усваиваться жирам, выводя их с собой", – объясняет эксперт.

Лучше заменять животные жиры растительными

Наиболее стойко убеждение, что насыщенные жиры, которые содержатся в сливочном масле, сыре и других молочных и мясных продуктах, вредны для сердечно-сосудистой системы, потому что повышают уровень "вредного" холестерина. Многие стремятся употреблять обезжиренные продукты и растительные жиры.

Но большое количество растительных жиров в пище может стать причиной бесплодия у женщин, вызывать ожирение и заболевания. "Часть этого мифа можно назвать правдой: "плохой" холестерин действительно повышается из-за употребления некоторых жиров животного происхождения. При этом, как мы знаем, преимущественно именно он определяет высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний", – рассказывает Алексей Эрлих.

Однако надо понимать, что есть разные животные и растительные жиры. "Например, жир, содержащийся в рыбе, формально является животным, но он богат полиненасыщенными жирными кислотами, из которых складывается "хороший" холестерин, очень нужный нашему организму. В свою очередь, жиры пальмового масла или какао, скорее, не полезны, и их употребление следует ограничивать", – резюмирует эксперт.